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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /707950/صحة-النواب-تتفقد-أعمال-تطوير-وإنشاء-مجمع-الشفاء-ومستشفي-المبرة-ببورسعيد

قام وفد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد، بتفقد أعمال تطوير وإنشاء مجمع الشفاء الطبي مستشفي التضامن سابقا بمنطقة المناخ بمحافظة بورسعيد.

دوت الخليج

إنشاء مجمع الشفاء ومستشفي المبرة ببورسعيد

وقام الوفد البرلماني بزيارة مستشفي المبرة واستقبل الدكتور حازم شوشه نائب مدير المستشفي الوفد البرلماني واصطحب الوفد في جولة تفقدية لاقسام المستشفي التي تحتوي علي ٧ طوابق تشمل أقسام الرعايه المركزة وقسم الطواريء وقسم الجراحة والعظام وقسم الجراحة العامة وقسم المناظير وقسم الكلي وقسم الأورام وجراحة الأورام كما تحتوي علي ١٩ سرير رعاية وتحتوي على ٣ غرف عمليات كما تحتوي علي عيادات خارجيه وقسم خاص الاشعه واخر للتحاليل .

وانطلق وفد برلماني من لجنه الصحه بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد إلي محافظة بورسعيد لمتابعة تقييم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظة بورسعيد بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة.

وقام الوفد بزيارة مستشفي ٣٠ يونيو بحر البقر سابقا جنوب بورسعيد للوقوف علي مدي جدوي الخدمة المقدمة للمواطنين ومتابعة وتقييم الخدمة المقدمة للمواطنين وكذلك وحدة طب أسرة الجوهرة بمنطقه الزهور محافظة بورسعيد كما قام الوفد بزيارة لوحدة طب أسرة عثمان بن عفان واستمعوا لشكاوي المواطنين للوقوف علي حلها .

كما التقي الوفد البرلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب المحافظ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

ويضم الوفد برئاسة الدكتورة سهير عبد الحميد والنائبة الدكتورة عبلة الأالفي والنائبة أمنية رجب والنائب مكرم رضوان والنائب محمود العزب والنائبة سمر سالم وانضم النائب أحمد فرغلي نائب بورسعيد للوفد .