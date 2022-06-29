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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /707947/رئيس-حزب-الاتحاد-الديموقراطي-ثورة-30-يونيو-مثل-حرب-أكتوبر-فيديو

هنأ حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي، الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو والتي نجح الشعب المصري من خلالها في خلع جماعة الإخوان الإرهابية من الحكم.

وقال "ترك"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، وينقلها دوت الخليج، أن الحزب كان قد خلع رداء الديموقراطية في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، في ظل دعوتهم للإرهاب وترهيب المواطنين وتخريب مصر، ألا أن ثورة 30 يونيو نجحت في إزالتهم من الحكم، موضحا أن تلك الثورة تعتبر مثل حرب 1973 لأن مصر كانت في طريق لا يُحمد عقباه.

وتابع أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي استطاعت خلال 8 سنوات القضاء على بذور الإرهاب وكل الأفكار السلبية وبدأ مصر في النهوض من جديد، موجها الشكر للرئيس السيسي على الحوار الوطني من أجل التشاور مع كافة القوى السياسية لبناء مستقبل قوي وجديد للدولة المصري.

رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي: الحزب قائم على التكامل بين مصر والسودان

وواصل أن الحزب له أجندة سياسية اقتصادية، والمحور الأساسي للحزب على أساس الاقتصاد، كما أنه قائم على التكامل بين مصر والسودان، مشيرًا إلى أن الناحية الاقتصادية سواء من ناحية الصناعة يعمل الحزب على تشجيع الصناعات متناهية متناهية الصغر.

وأوضح أن الحزب يجهز لتقديم مقترح للرئيس السيسي لتشكيل لجنة لإعادة فتح المصانع المغلقة أو التي تعاني من مشاكل، حيث يأمل الحزب في تشكيل لجنة تعمل على حل مشاكل تلك المصانع في أسرع وقت من أجل التشجيع على الاستثمار في الصناعة من جديد خلال الفترة المقبلة.

واستكمل أنه يجب النقاش مع بعض الجهات المسؤولة من أجل العمل على تخفيض الضرائب على المصانع لكي تستطيع إعادة الفتح من جديد، والعمل أيضا على تسهيل التراخيص لأن عدة دول قائمة على المشروعات متناهية متناهية الصغر وهو ما سيساعد مصر كثيرًا.