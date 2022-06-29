انت الان تتابع تفاصيل خبر إلزام عبد الناصر زيدان بدفع مبلغ 200 ألف جنيه للإعلامي تامر أمين حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /707946/إلزام-عبد-الناصر-زيدان-بدفع-مبلغ-200-ألف-جنيه-للإعلامي-تامر-أمين

ألزمت المحكمة الاقتصادية، الإعلامي عبد الناصر زيدان بدفع مبلغ 200 ألف جنيه للإعلامي تامر أمين في الدعوى التي أقامها الأخير مطالباً بتعويض قدره 10 ملايين جنيه.

وفي الدعوى المقامة من الإعلامي عبد الناصر زيدان ضد الإعلامي تامر أمين وقناة النهار قضت المحكمة برفضها.

ورفع تامر أمين الدعوى على خلفية نشر عبد الناصر زيدان مقاطع فيديو تحمل سبًّا وقذفًا وتشهيرًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة به، مشيرًا إلى أن نشر هذه الفيديوهات أصابته بأضرار أدبية ومادية جسيمة؛ ما دفعه لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية والمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه.

مد أجل الحكم في دعوى مرتضى منصور ضد محامي الأهلي

قررت محكمة جنح القاهرة الإقتصادية، مد اجل الحكم في دعوى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضد محمد عثمان محامي النادي الأهلي، لاتهامه بالسب والقذف من خلال مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة 20 يوليو.

مرافعة مرتضى منصور

استمعت محكمة جنح القاهرة الإقتصادية، خلال الجلسة السابقة إلى مرافعة محمد عثمان المحامي، في دعوى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ضده، والذي يتهمه فيها بسبه وقذفه من خلال مقطع فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة جنح العجوزة قد قضت بتغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، 90 ألف جنيه، عن وقائع سب وقذف في 4 قضايا.

غرمت المحكمة مرتضى منصور 10 آلاف جنيه، بالإضافة لـ10 آلاف جنيه تعويضا، ورفض الدعوى المدنية المقابلة في القضية رقم ٢٤٧٨٨ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة، والمقامة من محمود الخطيب رئيس الأهلي ضد مرتضى منصور.

وغرمت المحكمة مرتضى منصور 10 آلاف جنيه، بالإضافة لـ10 آلاف جنيه تعويضا، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، في القضية رقم ٢٤٧٩٠ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة، والمقامة من محمود الخطيب ضد مرتضى منصور عن وقائع سب وقذف.

وكانت محكمة جنح العجوزة قد غرمت مرتضى منصور 15 آلاف جنيه، بالإضافة لـ10 آلاف جنيه تعويضا، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، في القضية رقم ١٢٨٧٢ لسنه ٢٠٢١ جنح العجوزة، المقامة من المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي ضد مرتضى منصور، عن وقائع سب وقذف.

وفي القضية الرابعة غرمت المحكمة مرتضى منصور 15 آلاف جنيه، بالإضافة لـ10 آلاف جنيه تعويض، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، في القضية رقم ١٢٨٧٨ لسنه ٢٠٢١جنح العجوزة، المقامة من المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي ضد مرتضى منصور، عن وقائع سب وقذف.