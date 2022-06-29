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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /707945/الداخلية-تكشف-حقيقة-فيديو-لشخص-ارتدى-زى-ميرى-وأدعى-أنها-فتره-ثورة-يناير

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الخاصة على تطبيق "تيك توك" لقيام شخص يرتدى الزى الأميرى يقوم بأداء أغنية "مسارح وسيما" والتى ظهرت خلال فترة ثورة يناير 2011م وتتضمن إسقاطات على الأوضاع السياسية.

فحص الفيديو

بالفحص تبين أن الشخص الذى يظهر بمقطع الفيديو المشار إليه المطرب الصاعد "أمير فهيم" وأنه ليس مجنداً، حيث أكد في أحد تعليقاته على المنشور المشار إليه أنه تحصل على الزى العسكرى من أحد معارفه.

وتؤكد وزارة الداخلية على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجى الأكاذيب والشائعات التى من شأنها إثارة البلبلة بكل حسم.

كشف ملابسات تعدي شخص على طفلتين في مصعد عقار بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تم تداوله على المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طفلتين داخل مصعد بأحد العقارات بالقليوبية.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة الخانكة من إحدى السيدات – مقيمة بدائرة المركز) تضررت خلالها من محاولة أحد الأشخاص التعدى على نجلتيها طفلتين (سن 8 - سن 10) حال صعودهما داخل مصعد العقار محل سكنهما .

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل – له معلومات جنائية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وبإستدعاء الطفلتين تعرفتا على المتهم.

سقوط 3 أشخاص في قبضة الشرطة بالغربية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، ونجحت في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظتى الغربية والمنوفية.

التحريات والمعلومات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بنطاق محافظتى "المنوفية – الغربية").

استهداف المتهمين

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) ومديرية أمن الغربية تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بدائرة مركز شرطة طنطا وبحوزتهم (3 فرد خرطوش محلى الصنع - طبنجة معدلة - مبلغ مالى- 4 هواتف محمولة).

اعتراف المتهم

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع وهواتف المحمول للإتصال بعملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.