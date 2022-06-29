مؤلف أغنية حاجة مستخبية لـ حماقي يفجرها:«ابحثوا عن علاقة شاكوش بأحد أعضاء النقابة»

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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /707944/مؤلف-أغنية-حاجة-مستخبية-لـ-حماقي-يفجرهاابحثوا-عن-علاقة-شاكوش-بأحد-أعضاء-النقابة

صرح الشاعر الغنائي محمد عاطف مؤلف أغنية حاجة مستخبية لـ محمد حماقي، عن وجود صلة قرابة بين حسن شاكوش وأحد ممثلي الشئون القانونية في نقابة المهن الموسيقية الأمر الذي يسر الأمور في حصوله على كارنية النقابة.

دوت الخليج يرصد لكم اتهام الشاعر الغنائي محمد عاطف لـ حسن شاكوش وذلك خلال السطور القادمة

مؤلف أغنية حاجة مستخبية وشاكوش

وكتب محمد عاطف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بنتمنى من زملائنا في نقابة المهن الموسيقية بالبحث في علاقة قرابة الأستاذ سعد متولي شئون قانونية بـ النقابة بـ مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وربط الأحداث”.

وجدير بالذكر، أن أعلن مغني المهرجانات حسن شاكوش عن استعداده لإقامة أولى حفلاته في وقفة عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

حسن شاكوش وأغنية حاجة مستخبية

وقد علق مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، على أزمته مع صناع أغنية حاجة مستخبية لحماقي، بسبب تصريحاته الأخيرة بسرقة لحنها من لحن تركي.

وقال حسن شاكوش في فيديو نشره عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام: هتكلم كلمتين على السريع، عمرو أديب كان بيقول بنت الجيران بتاعة حماقي فأنا كنت بقول له الأغنية بتاعتي ماليش دعوة بحماقي، هو فكر أننا سارقين بنت الجيران، فأنا كنت بوضح له الرؤية حاجة مستخبية هي اللي كانت عليها كلام واتقال أن لحنها تركي.

وتابع: مش قصدي أغلط في حد، ولا أغلط في حق حد وعمري ما غلطت في حد أنا في شغلي وماليش دعوة بحد في المجال، كلهم أصدقائي وربنا يرزق كل الناس واللي ملحن أغنية حاجة مستخبية مدين أخ ليا واتكلمت معاه كتير، وتحياتي لكل أسرة العمل مش بحب حد يزعل مني لو في سوء تفاهم بقول ما تزعلوش.

قدمت شركة "راديو النيل" المالكة لشركة "نجوم ريكوردز" المنتجة لأغنية "حاجة مستخبية" للفنان محمد حماقي بلاغاً بسرقة لحن الأغنية الأصلية، واستخدامه في المهرجان.

وقاموا بحذف المهرجان بعد تحقيقه حوالى 600 مليون مشاهدة، حتى يتم التحقيق في الأمر، وفي حالة بيان صحته سيتم حذفها نهائياً.