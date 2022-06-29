إصابة مدير وكالة ناسا بفيرس كورونا

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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - أعلن مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بيل نيلسون يوم الأربعاء، بأن الفحوص أثبتت مساء أمس الثلاثاء بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وصرح مدير وكالة الفضاء الأمريكية خلال مؤتمر صحفى عن بعد بأنه :" كنت أتمني أن أتمكن من الذهاب إلى هناك، إلا أن الفحوص الطبية أثبتت إصابتي بفيروس كورونا المستجد خلال الليلة الماضية".

إصابة مدير وكالة ناسا بكورونا

وفى سياق متصل أعلن المتحدث الإعلامي باسم مدير وكالة ناسا لرويترز بأن بيل نيلسون الذي يبلغ من العمر 79 قد تلقى التطعيمات والجرعات التنشيطية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وأضاف المتحدث بأنه :" لا يعاني سوي من أعراض بسيطة".

ويذكر أن بيل نيلسون خلف رئيس وكالة الفضاء الأمريكية السابق جيم برايندستاين والذي اختاره الرئيس السابق دونالد ترامب واستقال من منصبه فى 20 يناير.

ويشار إلى انه كان من المقرر أن يحضر مدير وكالة الفضاء الأمريكية فعالية فى معهد مراصد علوم الفضاء بولاية ميريلاند وذلك قبل اصدار أول صور للكون فى 12 يوليو من تلسكوب جديد وهو تلسكوب جيمس ويب.