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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /707931/آخرهم-العمدة-قصة-نجاح-محمد-رمضان-مع-محمد-سامي-في-صعود-مستمر

كالقمر الذي يستمد ضوءه من الشمس، هذا هو النجاح الذي يحققه الفنان المصري محمد رمضان نتيجة لتعاونه مع المخرج محمد سامي، فنجد أن 70% من نجاح رمضان الفني كان سامي شريكًا فيه، وآخرهم مسلسل العمدة المقرر أن يخوضا به السباق الرمضاني المقبل 2023.

وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج تاريخ محمد رمضان الفني بالتعاون مع المخرج محمد سامي

مسلسل الأسطورة 2016

تدور أحداثه حول شاب طموح يُدعى ناصر الدسوقي، يعيش في منطقة شعبية تُسمى السبتية، درس وتخرج من كلية الحقوق، آملًا بأن ينضم إلى السلك القضائي فيما بعد، لكن سُرعان ما تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد تورطه بالعصابات الإجرامية؛ وذلك لأنَّ أخاه رفاعي يتورط مع عصابة كبيرة تتاجر في السلاح.

أصبحت شخصية "رفاعى الدسوقى" مثار اهتمام المصريين والتى تصدرت شبكات التواصل الاجتماعى وقت عرض المسلسل خلال شهر رمضان.

المسلسل من بطولة محمد رمضان، وفردوس عبد الحميد، وروجينا، ومي عمر، وهادي الجيار، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد سامي.

فيلم جواب اعتقال 2017

وتدور أحداثه حول حول (خالد الدجوي) الذي يلتحق بإحدى الجماعات الإرهابية التي تقوم بأعمال القتل، معتقدًا أنها جهاد في سبيل الله، وعندما يحاول أخيه (أحمد) الانضمام لهذه الجماعة، يرفض (خالد) ذلك، ويحاول منعه، إلا أنه ينضم، وفي أحد الأيام ينشب خلاف بين (أحمد) وأحد أفراد هذه الجماعة، يسفر عن مقتل (أحمد)، يجن جنون (خالد) الذي يسعى للانتقام من الجماعة، وهي نفس اللحظة التي يصدر فيها جواب اعتقال من الشرطة ضد (خالد).

جسد رمضان دور إرهابى يحب ابنة عمه فاطمة ( دينا الشربيني ) التى ترفضه دائمًا حتى يتزوجها فى النهاية قبل أن تكتشف أنه إرهابى.

مسلسل البرنس 2020

ويجسد محمد رمضان خلال أحداث المسلسل شخصية تدعى رضوان البرنس، ويعمل سمكري داخل الورشة التي كان يمتلكها والده، ولديه 6 أشقاء تحدث بينهم العديد من المشكلات والأزمات بسبب الإرث الذي تركه والدهم لهم، وتتصاعد الأحداث ويدخل "رمضان" السجن ليخرج منه بعد ذلك وينتقم من كل شخص قام بظلمه.

أغنية ثابت 2021

أغنية «ثابت» كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبدالعاطي، ستايليست بسنت نصير، والكليب مونتاج عمرو عاكف، ومن إخراج محمد سامي، وحققت نجاحًا ساحقًا حين طرحها.

مسلسل العمدة 2023

وقرر محمد سامي ومحمد رمضان أن يتابعا نجاحهما سويًا من خلال التعاون في مسلسل العمدة والمقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل 2023.