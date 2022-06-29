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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /707942/خالد-الجندي-الحجاب-شرع-الله-ومثبوت-في-الكتاب-والسنة-وبناتي-كلهم-محجبات-فيديو

رد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على شبهات رافضي الحجاب، قائلا إن الحاجب شرع الله ومثبوت في الكتاب والسنة وبإجماع المسلمين والمؤمنين إلى يوم الدين، رافضا الحديث عن أن الحجاب ليس فرض من فروض الدين.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC"، وينقلها دوت الخليج، أنه سيرد على رافضي الحجاب ورافضي أنه فرض بنفس رأيهم بأمور في غاية البساطة واليسر، موضحا أن البعض يقول أن الحجاب هو عرف من أعراف المجتمع وليس فرض، وأنه تم الافتراض أن هذا الأمر صحيح، فالحجاب هكذا يعد فريضة بحسب ما نص عليه القرآن الكريم، حيث قالت الآية الكريمة "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ"، أي أن الحجاب إذا كان عرف يعد فريضة كما نص القرآن الكريم.

خالد الجندي يرد على شبهات الحجاب

وتابع أنه من الشبهات أيضا على الحجاب، أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يطرح صورًا لفتيات بنات شيوخ ويروج للأمر على أنها ليست محجبة معقبا قائلا أنه إذا افترض أن هذا يحدث فهذا ليس دليل على أن الحجاب ليس فريضة، ولكن دليل على أن المشايخ لا يرون وجوب التشدد في إرغام الآخرين على الحجاب، "لما تلاقي شيخ لا يرغم بناته على الحجاب تعرف أن دي السماحة التي أمرنا بها الإسلام لأنه في هذه الحالة لم يستخدم القوة والإكراه والضغط على البنات لقول الله (لا إكراه في الدين) وإن كان الحجاب جزء من الدين فلا يجوز الإكراه على أي حال من الأحوال".

وواصل أنه إذا تم الافتراض أن الحجاب هو قضية خلافية وهو ليس كذلك ولكن من باب الافتراض، "إذا اعتقد الإنسان أن الحجاب فريضة ومات وطلع يوم القيامة ملقاهوش فريضة إيه اللي خسروا هينجوا يوم القيامة، واعكس الموضوع لو الإنسان اعتقد أنه مش فريضة ومات على هذا واكتشف أنه فريضة يبقى ما هو الأحوط للاعتقاد؟"

وواصل أنه على المستوى الشخصي بناته كلهن محجبات بخاطرهن واختيارهن والتزامهن، وهو لم يفرض الأمر على أي واحدة منهن وإنما اقتناع شخصي منها.