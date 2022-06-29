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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /707934/خبير-الرئيس-السيسي-يشكل-دوائر-أمن-قومي-صغيرة-للحفاظ-على-الأمن-العربي

علق الدكتور حامد فارس، الخبير في الشؤون العربية والدولية، على زيارة الرئيس السيسي للبحرين واجتماعه مع ملك البحرين قائلا إن هناك تطابق كبير في الرؤى في العلاقات المصرية البحرينية باعتبارها أنها ضمن الأمن العربي القومي، والرئيس السيسي أكد أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر والعرب، موضحا أن مصر تعمل على إيجاد حل شامل فيما يخص بالأزمة اليمنية، وكذلك الأزمة الليبية خاصة وأن مصر هي من قامت بفتح كل مسارات الحل في ليبيا من خلال الاجتماعات التي استضافتها في مصر.

وأضاف "فارس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج، أن مصر منفتحة على كل الأطراف داخل ليبيا من أجل توحيد الداخل الليبي من خلال إيجاد العمل لإيجاد صيغة توافقية تكون حاكمة للمشهد في ليبيا.

خبير: البحرين تدعم موقف مصر بشأن السد الإثيوبي

وتابع أنه فيما يخص قضية السد الإثيوبي البحرين دعمت الموقف المصري الذي يريد أن يكون هناك اتفاق قانوني ملزم بين كافة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا باعتبار أن هذا حق أصيل للدولة المصرية في الحفاظ على أمنها القومي.

وأردف أن أيضا مصر تعمل تنسيق الجهود مع العراق من خلال عمل عدة اتفاقيات، والرئيس السيسي عاهد على ذلك من خلال عمل آلية تشدين التشاور السياسي المصري الخليجي الخليجي والذي تم تشدينه على هامش أعمال مجلس التعاون الخليجي وتنسيق الجهود للحفاظ على الأمن الخليجي والعربي.

وأوضح أن مصر اهتمت بتوطيد وعلاقات العلاقات المصرية العراقية الأردنية وإنشاء قمم ثلاثية التي عُقدت على مدار خمس مرات، موضحا أن الرئيس السيسي دشن دوائر أمن قومي صغيرة للحفاظ على الأمن القومي العربي، كما أنه يعمل والآن على تجميع دول الخليج مع التكتل الذي تم إنشائه بين مصر والأردن والعراق لتدعيم وتعزيز الأمن العربي المشترك، والعمل بقوة على إيجاد تكتل سياسي اقتصادي أمني يكون قادرا لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية سواء من خلال الأزمة الروسية الأوكرانية أو غيرها من الأزمات.