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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /707933/خبير-لولا-جرأة-الرئيس-السيسي-في-مواجهة-الإخوان-لكانت-مصر-في-مكان-آخر

هنأ الدكتور حامد فارس، الخبير في الشؤون العربية والدولية، الشعب المصري بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو والتي نجح من خلالها الشعب المصري في إزالة حكم جماعة الإخوان الإرهابية من مصر، قائلا إن هذه الذكرى يجب تخليدها في التاريخ، حيث أنه لا يمكن لشخص أن ينكر ما قدمته تلك الثورة للشعب المصري.

وأضاف "فارس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج، أن ثورة 30 يونيو ساعدت في حفاظ مصر على الحد الأدنى للنظام الإقليمي العربي، موضحا أن هذه الثورة نجحت في إجهاض المخطط الخاص بسيطرة التيارات المتطرفة على المنطقة العربية واستغلال تلك الجماعات النفوذ من أجل ضرب الأمن العربي.

خبير: لولا الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت مصر تحولت لدولة ضعيفة

وتابع أنه لولا الرئيس عبد الفتاح السيسي وجرأته في مواجهة أعداء الوطن كانت مصر في مكان آخر وتحولت لدولة هشة وضعيفة، وما تشهده مصر من زخم عربي وسياسي واضح الآن نتائج للثورة الكبيرة التي قدمها الشعب المصري في يوم 30 يونيو.

وأردف: "كل سنة وكل مصري بخير ومبسوط، النهاردة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو لازم الكل يكون مبسوط وسعيد، الثورة نجحت في استعادة مصر هيبتها من جديد، ولولا هذه الثورة لكانت مصر في مكان أسوأ بكثير ولكن الحمد لله مصر دلوقتي في مكان أحسن بكتير تحت قيادة الرئيس السيسي".