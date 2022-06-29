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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /707948/بنك-مصر-يوفر-خصومات-على-مشتريات-JUMIA-اشتري-براحتك

أعلن بنك مصر عن خصومات عند الشراء من تطبيق JUMIAبالتقسيط على مدار 24 شهرًا بدون فوائد، لدعم عملاء بنك مصر في تلبية احتياجاتهم، ونشر بنك مصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ‏Facebook‏، مشيرًا إلى إمكانية الدفع ببطاقات بنك مصر الائتمانية، وينشر دوت الخليج كافة التفاصيل

بطاقات بنك مصر الائتمانية تتعدد بطاقات بنك مصر الائتمانية لتشمل الآتي: - إصدار الضمان العيني أو الشخصي‎.‎ - استخدامالبطاقة في عمليات الشراء والسحب النقدي محليًا ودوليًا والسداد بالجنيه‎.‎ - استخدام 100% من الحد الائتماني للبطاقة في السحب النقدي‏‎.‎ - الحصول على عدد من البطاقات إضافية‎.‎ - استخدام البطاقة عبر شبكة الإنترنت‎.‎ - توفر فترة سداد تصل إلى 57 يومًا‎.‎ - تتيح حد أدنى للسداد 5% من قيمة الاستخدامات الشهرية‎.‎ - إمكانية سداد استخدامات البطاقة لدى ماكينات‎ ATM ‎التي تقبل الإيداع الخاصة ببنك مصر‎.‎ - إتاحة عروض وتخفيضات في أرقى المراكز التجارية داخل وخارج مصر‎.‎ بنك مصر يعتبر بنك مصر هو ثانى بنك محلى بعد البنك الاهلى المصري ويمتلك شريحة كبيرة من العملاء من داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى انتشار فروع بنك مصر في كل مكان، فضلاً عن ماكينات الصراف الآلى المتعددة.

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