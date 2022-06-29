الصحة”: عيادات بعثة الحج الطبية قدمت خدمات لـ885 حالة فى مكة والمدينة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 07:25 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ885 حالة من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الثلاثاء، بينهم 154 حالة تلقت الخدمة في عيادات مكة المكرمة، و731 حالة في المدينة المنورة.



وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تحويل 3 حالات مرضية للمستشفيات السعودية بالمدينة المنورة، مضيفا أنه تم التنسيق لعمل جلسات الغسيل الكلوي لأحد الحجاج المصريين، كما تم التنسيق لتلقي جلسات العلاج الكيماوي لمريض أورام.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، ورئيس البعثة الطبية للحج، سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف «قنديل» أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، في مقرات إقامتهم بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظعلى سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.