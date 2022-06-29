رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى يترأسان اجتماعات الدورة الـ8 للجنة العليا المشتركة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 07:25 مساءً - وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، إلى مطار هواري بومدين الدولى بالعاصمة الجزائرية، في مستهل زيارته إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وكان في استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له بالمطار، أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، وعدد من الوزراء الجزائريين، والسفير دكتور مختار وريدة، سفير مصر لدى الجزائر، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي، واستعراض حرس الشرف.

وقد أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالتواجد في الجزائر لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، والتي تستهدف تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.