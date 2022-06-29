محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد القصوى بمديريات الخدمات استعدادا للعيد

جدة - نرمين السيد - قال محافظ القاهرة خالد عبدالعال، إن غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار 24 ساعة وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بها وربطها بغرف العمليات بالهيئات ومديريات الخدمات المختلفة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.





جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأربعاء، لاجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشمالية والجنوبية والسكرتير العام والمساعد وعدد من قيادات المحافظة.

وأضاف عبدالعال أنه تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و15496 لتلقى شكاوى المواطنين وبلاغاتهم بشأن توافر الخدمات أثناء عيد الأضحى، كما تم إعلان حالة الطوارئ بكافة مديريات الخدمات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام وإلغاء إجازات العاملين بها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ووجه مديرية التموين بضرورة المرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق وإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات والبيع بالسعر المقرر وتوفير الخبز بالمناطق التى يلاحظ شدة الطلب على الخبز بها والتنسيق بين المديرية ومديريتى الطب البيطرى، والشئون الصحية لعمل حملات مشتركة للمرور على كافة منافذ البيع والمحلات.

وشدد على مديرية الطب البيطرى بتكثيف حملات التفتيش على اللحوم بمحال الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة وإنشاء غرفة عمليات لتلقى أى شكوى أو بلاغ عن أية مخالفات.

وطالب محافظ القاهرة، هيئة النقل العام بوضع خطة تشغيلية تناسب إحتياجات المواطنين فى هذه المناسبة مع التأكيد على توفير وحدات طوارئ بكافة جراجات الهيئة للتدخل السريع والدفع بسيارات إضافية فى حال الحاجة اليها وتكليف غرفة العمليات المركزية بالهيئة بالتواصل مع جميع المحطات لاسلكيا لمراقبة ومتابعة خطوط التشغيل على مدار 24 ساعة والتدخل فى حالة وجود أى تكدس أو الاضطرار لتحويل خطوط السير.

كما وجه هيئة نظافة وتجميل القاهرة برفع حالة الطوارئ وإيقاف الإجازات بين العاملين وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين وساحات الصلاة ورفع مخلفات الذبح أولا بأول.

وطالب مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى فى المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ وإلغاء إجازات الأطباء العاملين بها، والتنسيق مع مديريتى التموين والطب البيطرى لشن حملات على الأسواق والمرور على أماكن بيع اللحوم؛ للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية واشتراطات البيئة والتأكد من حصول العاملين بها على شهادات صلاحية سارية المفعول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ووجه المحافظ مسئولى المرور وشرطة المرافق بتعيين خدمات مرورية لمنع حدوث أى اختناقات مرورية، وتخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ وتكثيف التواجد الأمنى للتصدى لأية مخالفات ومنع تواجد الباعة الجائلين.