فى ختام زيارته للبنان.. بطريرك الكاثوليك يزور مقر مجلس كنائس الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - زار الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك فى مصر، فى ختام جولته الرعوية فى لبنان، مقر الأمانة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط فى بيروت.





ورافقه الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والزائر البطريركى فى لبنان، ودول الخليج، والأب أنطونيوس مقار، راعى الأقباط الكاثوليك فى لبنان. كان فى استقبال غبطته الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط د. ميشال عبس إلى جانب فريق الأمانة العامة من مختلف الدوائر.

تكلل اللقاء بصلاة جماعية برئاسة غبطته، لمناسبة عيد الرسولين بطرس وبولس تلاها جلسة تعارف ومناقشة.

من جهته، عرض غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق أبرز الأنشطة التى قام بها خلال جولته فى لبنان مشيرا أيضا إلى بعض التعيينات الجديدة التى أقرت فى الكنيسة القبطية الكاثوليكية فى القاهرة. إلى ذلك أشاد غبطته بدور مجلس كنائس الشرق الأوسط لا سيما وأنه فرصة تجمع المختلفين وتقرب المسافات فى ما بينهم.

فى السياق، أضاء نيافة الأنبا توما حبيب على مهامه كزائر رسولى فى رعاية أبناء الكنيسة القبطية الكاثوليكية فى لبنان ودول الخليج. كما قدم الأب أنطونيوس مقار لمحة عن مسار الكنيسة القبطية الكاثوليكية فى لبنان والعمل الذى تقوم به لاحتضان أبنائها، داعيا مجلس كنائس الشرق الأوسط للعمل معا فى تنفيذ مشاريع مستقبلية فى لبنان.

بدوره، رحب د. ميشال عبس بغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق والوفد المرافق شاكرا له على هذه البادرة والزيارة، مؤكدا على أهمية التعاون مع الكنيسة القبطية الكاثوليكية.