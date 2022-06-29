البابا تواضروس يلتقى أعضاء هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - التقى اليوم الأربعاء بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية قداسة البابا تواضروس الثانى، أعضاء هيئة تدريس الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، بحضور الأنبا بافلى، أسقف عام كنائس المنتزة والقمص إبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.





بدأ اللقاء بكلمة روحية من قداسة البابا مرحبا بالحضور ومتحدثا عن دور التعليم الكنسى، مستشهدا بآيات القديس بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس فى رسالته الثانية أكرز بالكلمة. اعكف على ذلك فى وقت مناسب وغير مناسب. وبخ، انتهر، عظ بكل أناة وتعليم. لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن الحق، وينحرفون إلى الخرافات. وأما أنت فاصح فى كل شيء. احتمل المشقات. اعمل عمل المبشر. تمم خدمتك.

وشكر قداسة البابا القمص إبرام بشوندى على الفترة التى كان فيها وكيلا للكلية من عام 2013، لما بذله من جهد للنمو بالمستوى الروحى والعلمى للكلية، متمنيا له دوام الصحة والعافية وقدم قداسة البابا هدايا تذكارية تكريما لأبونا إبرام بشوندى.

ورحب قداسته بالقمص أندراوس متى وكيل الكلية الإكليريكية الجديد، وبعدها كلمات للآباء القمص أبونا إبرام إميل والقمص إبرام بشوندى والقمص أندراوس متى عرض فيها الرؤية المستقبلية لتطوير الكلية الإكليريكية.

ووزع قداسة البابا الهدايا التذكارية على الحضور.