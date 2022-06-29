مدبولى يزور مقام الشهيد بالعاصمة الجزائرية ويضع إكليلا من الزهور

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب انتهاء مراسم الاستقبال فى مطار هوارى بومدين الدولى، بالعاصمة الجزائرية.
ورافق رئيس الوزراء فى زيارة النصب التذكارى من الجانب الجزائرى عبدالباقى بن زيان، وزير التعليم العالى، وأعضاء الوفد الوزارى المصرى، وسفير مصر لدى الجزائر.
وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه بزيارة النصب التذكارى لشهداء حرب التحرير، تزامنا مع قرب حلول الذكرى الستين لاستقلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ووجه تحية إجلال لأرواح كل الأبناء الجزائريين البررة، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة، دفاعا عن وطنهم، وفى سبيل تحرير أرضهم، وإعلاء مبادئ الحرية والاستقلال لدولة الجزائر الشقيقة.
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