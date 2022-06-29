انت الان تتابع خبر علشان محدش ينصب عليك – دي أسماء جميع الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، عن القرار التي ينتظره الكثير من طلاب الثانوية العامة 2022 بشأن الكليات والجامعات والمعاهد التعليمية المعتمدة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

يقع الكثير من طلاب الثانوية العامة في حالات من النصب عن طريق جامعات ومعاهد وهمية ليس لها اي وجود علي ارض الواقع، ولا يكتشف الطالب هذه الكارثة الا بعد دفع الكثير من الأموال لهذه المعاهد، مقابل الحصول على شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

أسماء الجامعات المعتمدة في مصر:

وتنقسم الجامعات المعتمدة في مصر إلي الكثير من وهم الحكومية والخاصة وجامعات بقوانين خاصة وغيرها وسوف نستعرض أسماء هذه الجامعات:

أولًا الجامعات الحكومية:

جامعة القاهرة.

جامعة الإسكندرية.

جامعة عين شمس.

جامعة أسيوط.

جامعة طنطا.

جامعة المنصورة.

جامعة الزقازيق.

جامعة حلوان.

جامعة المنيا.

جامعة المنوفية.

جامعة قناة السويس.

جامعة جنوب الوادى.

جامعة بني سويف.

جامعة الفيوم.

جامعة بنها.

جامعة كفر الشيخ.

جامعة سوهاج.

جامعة بورسعيد.

جامعة دمنهور

جامعة أسوان.

جامعة دمياط.

جامعة السويس.

جامعة مدينة السادات.

جامعة العريش.

جامعة الوادي الجديد.

جامعة مطروح.

جامعة الأقصر

ثانيًا: الجامعات الخاصة والأهلية: