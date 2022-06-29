انت الان تتابع خبر عاجل.. أماكن بيع لحوم الأضاحي الحية.. الزراعة تكشفها في كل المحافظات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستمر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الكشف عن أماكن بيع لحوم الأضاحي الحية 2022، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2022، ويكون المواطنين قادرين على الشراء منها بشكل مباشر أو من خلال حجز الأضاحي سواء “خراف أو عجول أو لحم جاموسي”، ويتم توفيرها بكميات كبيرة في مزارع الوزارة وهي التي تضم حوالي 187 منفذ في حوالي 18 محافظة.

أماكن بيع لحوم الأضاحي الحية 2022 التابعة للزراعة

ويوجد لدى وزارة الزراعة حوالي 187 منفذاً مختلفاً لبيع لحوم الاضاحي 2022، وهو في 18 محافظة بالجمهورية، والاماكن هي:

-منفذ بيع بمقر وزارة الزراعة بحي الدقي.

– منفذ بيع بكلية الزراعة بالجيزة.

– منفذ بيع بجزيرة الشعير بمحافظة القليوبية.

– منفذ بيع بمشتل قها بمحافظة القليوبية.

– منفذ بيع بمزارع وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.

– منفذ بيع بمزارع وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية بمشتل كفر الجمام.

– منفذ بيع بمزرعة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

– منفذ بيع مزرعة البوصيلي بمحافظة البحيرة.

– منفذ بيع بمزرعة صفط بمحافظة الجيرة.

– منفذ بيع بمزرعة طامية بمحافظة الفيوم.

– منفذ بيع بمزرعة المطاعنة بمحافظة قنا.

– منفذ بيع بمحطات البحوث ببهتيم في محافظة القليوبية.

– منفذ بيع بمحطات البحوث بمحافظة الإسماعيلية.

– منفذ بيع بمزرعة النظم الزراعية شرق الإسماعيلية