انت الان تتابع خبر مصاريف مدرسة مبارك كول 2022/2023.. بتقدم مكافأة شهرية والالتحاق فيها بالإعدادية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الثانوية العامة لم تعد هي هدف الكثير من الطلاب في الفترة الحالية، ولكن المدارس الفنية هي التي تعتبر واحدة من البدائل الملامة لتحضير وتجهيز الطلاب إلى سوق العمل، وهي التي ازداد البحث عنها كثيراً على محرك بحث جوجل، ومن ابرز ما يبحث عنها حالياً الجميع مصاريف مدرسة مبارك كول 2022/2023 وتخصصها ومميزاتها والتفاصيل الاخرى.

مصاريف مدرسة مبارك كول 2022/2023

وطبقاً إلي تصريح سابق من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إن مصاريف مدرسة مبارك كول 2022/2023 سوف تكون مثل أي مدرسة فنية حكومية أخرى، إلى الوقت الحالي لم يتم الكشف عن المصروفات الرسمية للعام الدراسي الجديد.

مميزات مدرسة مبارك كول 2022/2023

وتعتبر مدرسة مبارك كول من المدارس المختلفة في نظام التعليم الفني عن المدارس العادية، ويقوم الطالب بالدراسة النظرية لمدة تصل يومين فقط في الاسبوع، ويعمل الطالب باقي أيام الاسبوع في المصانع أو الورش على حسب التخصص، وتستمر مدة الدراسة إلى 11 شهراً، ويتم إعطاء الطالب إجازة لمدة شهر واحد، وأيضاً هناك حوالي 15 تخصص داخل المدرسة، ويحصل الطالب المتميز على مكافأة شهرية.