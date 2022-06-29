انت الان تتابع خبر موعد اجازة البنوك بمناسبة 30 يونيو.. الموظفين هياخدوا 3 أيام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سوف تغلق كل البنوك العاملة في مصر وفروعها أبوابها غداً الخميس أبوابها أمام جميع العملاء، وذلك للإجازة الرسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو العظيمة، وذلك على أن تستقبل جميع المتعاملين معها صباح يوم الأحد القادم 3 يوليو 2022، وهذا بعد انتهاء العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي ويكون يومي الجمعة والسبت.

موعد اجازة البنوك بمناسبة 30 يونيو لكل العملاء

وسوف تستعد كل من شركات القطاع العام والخاص والبورصة المصرية للعطلة مع جميع البنوك الحكومية والخاصة، ويستمر لمدة 3 أيام متتالية، وذلك احتفالات بذكرى الثورة، ويتم استكمال عملها صباح اليوم الأحد بعد الانتهاء من الإجازة الرسمية.

موعد إجازة عيد الأضحى في البنوك 2022

وأعلن أيضاً البنك المركزي المصري في وقت سابق، أنه بدءاً من غداً الخميس إجازة رسمية للبنوك مع انتظار إعلانه إجازة عيد الأضحى المبارك، وهي التي سوف تمتد طوال أسبوع ويبدأ بوقفة عرفات التي توافق يوم الجمعة 8 يوليو، وتنتهي في رابع أيام العيد يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، وهذا طبقاً إلى الحسابات الفلكية إلى الآن.