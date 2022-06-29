والدة شيماء جمال:فيلتها الجديد بقت قبرها وجوزها ضحى بيها قبل العيد| فيديو

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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /707937/والدة-شيماء-جمالفيلتها-الجديد-بقت-قبرها-وجوزها-ضحى-بيها-قبل-العيد-فيديو

أمام مشرحة زينهم وقفت والدة المذيعة شيماء جمال، وذلك أثناء حضورها لعمل تحليل البصمة الوراثية للتحقق من جثة نجلتها، التي قتلها زوجها المستشار بمجلس الدولة وقام بتشويه جسدها ودفنها داخل حفرة بمزرعة بمنطقة البدرشين وهروبه لخارج مصر.

شراء فيلا

وتحكى والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال: "زوج شيماء اشترى ليها فيلا، وكانت الفيلا هى مكان قبرها، وضحى بشيماء قبل العيد وهو سفاح ارتكب جريمته بدون شفقة، وشيماء يوم وفاتها كانت في الكوافير وخرجت من الكوافير إلى الفيلا علشان تتفرج على المكان اللى اشتراه ليها زوجها، علشان يصالحها بسبب نشوب بعض الخلافات البسيطة التى لا تستدعى القتل".

زواجهم

وذكرت: "شيماء تزوجت من المستشار منذ 6 سنين و4 شهور و18 يوم، وزوج شيماء تعاملاته كلها عادية لا تبين بخروج مشكلة، وحتى ابنة شيماء قالت لا وجود لخلافات بين المذيعة والمستشار قبل قتلها، وبنتى شيماء ركبت معاه العربية الساعة الثالثة إلا خمسه، وهى كانت مسافرة دبي مع زوجها بعد ما وعدها إنهم يقضوا شهر عسل جديد، وشرا عجل الأضحيةـظ فكانت هي الأضحية".

عودته بعد تنفيذ الجريمة

وتؤكد أم شيماء: "بإن الجثمان لشيماء وهى حتى الآن لم تشاهد الجثمان لتعرف بإن كان مشوهه ولا غير مشوه، وتشير إلى أن زوجها ارتكب الجريمة يوم الاثنين، لأن جنا اتصلت بأمها عده مرات ووجدت الموبايل مغلق حتى يوم الثلاثاء الساعة 8 صباحا رد والد جنا عليها وأخبرها بإنه في الطريق، وأتى يوم الثلاثاء مرتدي طاقم جينز كحلي وكان مليان تراب بدون سببب، وبيتكلم وهو مرتبك لما رجع، وفضل يدور معانا يومين عليها ".

كشف الأسرار السبت

وصرحت والدة شيماء بإنها سوف تنشر الحقائق يوم السبت بعد تحقيق النيابة، عند خروج الجثمان ودفن شيماء.