والدة شيماء جمال:فيلتها الجديد بقت قبرها وجوزها ضحى بيها قبل العيد| فيديو

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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /707937/والدة-شيماء-جمالفيلتها-الجديد-بقت-قبرها-وجوزها-ضحى-بيها-قبل-العيد-فيديو
أمام مشرحة زينهم وقفت والدة المذيعة شيماء جمال، وذلك أثناء حضورها لعمل تحليل البصمة الوراثية للتحقق من جثة نجلتها، التي قتلها زوجها المستشار بمجلس الدولة وقام بتشويه جسدها ودفنها داخل حفرة بمزرعة بمنطقة البدرشين وهروبه لخارج مصر.
شراء فيلا
وتحكى والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال: "زوج شيماء اشترى ليها فيلا، وكانت الفيلا هى مكان قبرها، وضحى بشيماء قبل العيد وهو سفاح ارتكب جريمته بدون شفقة، وشيماء يوم وفاتها كانت في الكوافير وخرجت من الكوافير إلى الفيلا علشان تتفرج على المكان اللى اشتراه ليها زوجها، علشان يصالحها بسبب نشوب بعض الخلافات البسيطة التى لا تستدعى القتل".
زواجهم
وذكرت: "شيماء تزوجت من المستشار منذ 6 سنين و4 شهور و18 يوم، وزوج شيماء تعاملاته كلها عادية لا تبين بخروج مشكلة، وحتى ابنة شيماء قالت لا وجود لخلافات بين المذيعة والمستشار قبل قتلها، وبنتى شيماء ركبت معاه العربية الساعة الثالثة إلا خمسه، وهى كانت مسافرة دبي مع زوجها بعد ما وعدها إنهم يقضوا شهر عسل جديد، وشرا عجل الأضحيةـظ فكانت هي الأضحية".
عودته بعد تنفيذ الجريمة
وتؤكد أم شيماء: "بإن الجثمان لشيماء وهى حتى الآن لم تشاهد الجثمان لتعرف بإن كان مشوهه ولا غير مشوه، وتشير إلى أن زوجها ارتكب الجريمة يوم الاثنين، لأن جنا اتصلت بأمها عده مرات ووجدت الموبايل مغلق حتى يوم الثلاثاء الساعة 8 صباحا رد والد جنا عليها وأخبرها بإنه في الطريق، وأتى يوم الثلاثاء مرتدي طاقم جينز كحلي وكان مليان تراب بدون سببب، وبيتكلم وهو مرتبك لما رجع، وفضل يدور معانا يومين عليها ".
كشف الأسرار السبت
وصرحت والدة شيماء بإنها سوف تنشر الحقائق يوم السبت بعد تحقيق النيابة، عند خروج الجثمان ودفن شيماء.
وقالت صديقة شيماء في بث مباضر مع دوت الخليج أن الزواج الذي تم بين شيماء جمال وزوجها المستشار كان زواج رسمي منذ 2017، ومستمر حتى تم قتلها على يد زوجها الذي هرب بعد فعلته الشنعاء ولا أحد يعرف طريقه حتى الأن.
وأضافت إنه كان بين الزوجين القليل من الخلافات العادية، وزوجها لم يشوه مراته ولم يضربها أثناء قتلها، وهو سافر بعد تنفيذه للجريمة ليخفى جريمة القتل عنها.
تحرير محضر بالإختفاء
أوضحت أن أهلها لم يشكوا في زوجها، فهو الذى حرر محضرإبلاغ عن إختفائها من حوالى 10 أيام، والمستشار كان يعاملها بشكل لا يستدعى إنه يقوم بتلك الجريمة، وقبل الجريمة كانوا مقررين للسفر والتسوق وشراء الأشياء من الخارج.
وتستكل صديقة شيماء جمال أن سائق زوجها هو الذى قام بالإبلاغ عن الجريمة ورفض التعاون مع المستشار، وهو كشف جريمته عمل محضر وقام بالبحث عنها مع أصحابها وأهلها وكأنه لم يرتكب الجريمة لإبعاد الشبهات عنه.
بنت المذيعة شيماء جمال
وتبكى صديقة شيماء قائلة: "شيماء عندها بنت عمرها 11 سنة وهى جنا، وأصبحت يتيمة، كما أن زوج شيماء هارب وحتى الأن لم يتم القبض عليها، وتصريحات دفن شيماء لم تخرج بعد لكى نقوم بدفنها".
جدة شيماء جمال
قالت جدة المذيعة شيماء جمال التي قتلت على يد زوجها المستشار بمجلس الدولة، وقيامه بتشويه وجهها وقتلها بالرصاص ودفنها داخل مزرعته بطريق بأبو صير بالبدرشين، بإنه غدر بها، ولا يوجد خلاف فيما بينهم ولا أى شىء.
عجل العيد
وأضاف الجدة في لايف لـ دوت الخليج بأن المتهم يوم الواقعة طلب من المذيعة شيماء جمال بمرافقته للذهاب إلى المزرعة الخاصة به لشراء عجل العيد، ولكنه قام باستدراجها لداخل المزرعة ووجدت حفرة عمقها 10 متر وقام بالتعدي عليها وقتلها ورميها فيه ومن ثما المغادرة.
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