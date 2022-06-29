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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /707927/محمد-عبد-الرحمن-نجم-مسرح-مصر-يخضع-لعملية-في-القلب

أعلنت شقيقة الفنان عبد الرحمن محمد الشهير بـ «توته» من نجوم مسرح مصر، عن خضوعه لعملية جراحية في القلب وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية صباح اليوم نُقل على إثرها المستشفى.

دوت الخليج يرصد لكم خضوع محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر لعملية جراحية

وقالت شقيقته شيماء عبد الرحمن، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أرجو الدعاء لأخي وربنا يتم شفاه على خير، بيخضع لعملية قلب مفتوح، ويارب يخرج لبيته ولينا بألف سلامة.. دعواتكم بالله عليكم”.

وجدير بالذكر، أن أعلن صناع عمل فيلم “مغامرات كوكو” التوقف عن تصوير العمل، وذلك بعدما سافر بعض أبطاله لتصوير أعمالهم الفنية الأخرىـ والذي كان من بينهم الفنان بيومي فؤاد ونجم مسرح مصر محمد أسامة الشهير بـ “أوس أوس”.

وكان قد سافر بيومي فؤاد وأوس أوس للمملكة العربية السعودية، وذلك للبدء في تجهيز عروض مسرحيتهم “عائلة تيس” المقرر عرضها في موسم جده من يوم 2 يونيو حتى 5 من نفس الشهر.

وتبدأ عروض مسرحية “عائلة تس” على مسرح جدة في تمام الساعة العاشرة مساء، والذي روج لها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها: “مسرحية عائلة تس استنونا في موسم جدة من الخميس 2 يونيو إلى الأحد 5 يونيو الساعة 10:00 مساء على المسرح العربى - جدة”.

مسرحية عائلة تس

ويأتي أبطال مسرحية عائلة تس بمشاركة كلا من الفنان مصطفي خاطر، بيومي فؤاد، أوس أوس، محمد سلام، شيماء سيف، سليمان عيد، مصطفي البنا، دانا حلبي.

والمسرحية من انتاج شركة iconic Production للمنتجة آلاء الغزالي، وإشراف علي الإنتاج فاطمة هنيدي ديكور دكتور محمود سامي، إضاءة أحمد الدبيكي، مدير الفرقه رشدي سلامة، مدير المسرح إسلام سالم ،إبراهيم بندق مدير إنتاج، تصميم ملابس دكتور خالد عبدالعزيز استعراضات مصطفي حجاج، مخرج منفذ خليفة، ألحان إسلام ذكي وإخراج أوتاكا.

قصة فيلم مغامرات كوكو

وعن فيلم مغامرات كوكو فتدور أحداثها في إطار كوميدي حول شخصية كامل الدكتور البيطرى الشاطر المحب للحيوانات، والذى يواجه صراع الخير والشر، ليس بين البشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطرى. ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل، والعمل من بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوى، شيرين رضا، إيهاب فهمى، أس أس، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبدالعزيز، سيناريو وحوار إيهاب نصار، إخراج إسماعيل فاروق .