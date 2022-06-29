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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /707925/محافظ-قنا-يلتقي-أعضاء-البرلمان-لمناقشة-القضايا-الخدمية

التقى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بمكتبه اليوم، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ضمن لقاءاته الدورية معهم، لبحث تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين، تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالإستماع إلى طلبات أعضاء البرلمان والعمل علي تلبيتها.

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وجاء ذلك بحضور كلا من الناب مصطفى محمود مصطفى ، والنائبة سحر صدقى ، والنائبة رحاب الغول ، اعضاء مجلس النواب ، والنائب احمد عبدالماجد الاحمر عضو مجلس الشيوخ.

مشروعات البنية التحتية والقطاعات الخدمية

واستعرض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مجموعة من الطلبات والإستفسارات الخاصة بمشروعات البنية التحتية والقطاعات الخدمية التى من شأنها تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ، ووعدهم محافظ قنا بدراستها واحالتها إلى جهات الاختصاص لتنفيذها ، ومن جانبهم أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على التعاون المثمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تحت قيادة اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بهدف تحقيق الصالح العام للمواطنين.

الداودي يوجه بسرعه الانتهاء من إصلاح وصيانة خط طرد الصرف الصحي

وفي سياق أخر عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اجتماعا طارئا، لمراجعة الإجراءات المتبعة لأعمال الإصلاح والصيانة الخاصة بخط طرد الصرف الصحى بمدينة قنا، بحضور محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والعميد أحمد صقر، مدير ادارة المرور، والعميد هانى الأتربى، مدير إدارة الحماية المدنية، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

ناقش المحافظ، الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الأزمة، مؤكدا عدم قطع المياه نهائيا عن المنازل أثناء أعمال الصيانة، وأنه ستتم دراسة إدراج خط طرد بديل من محطة الصرف الصحى الرئيسية لمدينة قنا قطر 1000 مم خرسانة مسلحة نظرا لتهالك الخط الرئيسى القديم والذى يرجع تاريخ إنشائه لعام 1986، ضمن فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.