النائبة سهير عبد الحميد من بورسعيد: ثورة 30 يونيو أعادت مصر للطريق الصحيح وتطبيق منظومة التأمين الصحي كان حلم..فيديو

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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /707916/النائبة-سهير-عبد-الحميد-من-بورسعيد-ثورة-30-يونيو-أعادت-مصر-للطريق-الصحيح-وتطبيق-منظومة-التأمين-الصحي-كان-حلمفيديو

تقدمت النائبة سهير عبد الحميد، رئيس وفد لجنة الصحة بمجلس النواب فى زيارته لمحافظة بورسعيد، بالخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشعب مصر العظيم، بمناسبة ذكرى حلول ثورة 30 من يونيو المجيدة، مؤكدة أنها اعادت مصر للطريق الصحيح،مضيفة " أهنئكم بذكرى ثورة 30 يونيو وعيد الاضحي المبارك".

النائبة سهير عبد الحميد من بورسعيد: ثورة 30 يونيو أعادت مصر للطريق الصحيح وتطبيق منظومة التأمين الصحي كان حلم

ووجهت النائبة سهير عبد الحميد، تحية تقدير واعتزاز، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذه قرار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع محافظات الجمهورية على مراحل مختلفة، قائلة: أشكر الرئيس لما تم من انجازات فى الخدمات الصحية وانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث حصل كل مواطن على تأمين صحي، كان بمثابة حلم وخاصة وان معظم المواطنين لا يتمتعون بخدمات التأمين الصحي".

دوت الخليج

تطبيق منظومة التأمين الصحي

وأوضحت أن تطبيق منظومة التأمين الصحي، استغرقت عدة سنوات وأنه مدرجة حديثا ، مضيفة" كل ما يجي حد يشتغل فيه شوية مع رئيس الهيئة والوزراء، والجميع خايف يبتدي، وبدأت المنظومة فى محافظة السويس بكنها مكتملتش"، لافتا إلى ان التنفيذ على ارض الواقع يتطلب مواجهة تحديات كثيرة ومشاكل يتم العمل على حلها، مؤكدة أن الزيارات الميدانية تهدف لتقييم المعوقات وتقديم خدمة جيدة للمواطن، مشيرة إلى ان المواطن المصري يستحق ان تقدم له خدمة ممتازة.

وتابعت رئيس وفد صحة البرلمان، أن هذه الزيارة تعتبر الثانية للجنة الصحة بمجلس النواب لمحافظة بور سعيد، وان اللجنة تهتم للاستماع للسلبيات لحلها، لافتة إلى أن هناك تحسن كبير فى الخدمة منذ الزيارة الاولي للجنة فى المحافظة ، ولكن سيكون هناك العديد من المشاكل خاصة مع وجود نظام جديد يطبق على ارض الواقع ويحتاج للمتابعة والتقييم .

ويضم الوفد برئاسة الدكتورة سهير عبد الحميد والنائبة الدكتورة عبلة الالفي والنائبة امنيه رحب والنائب مكرم رضوان والنائب محمود العزب والنائبة سمر سالم .

تجدر الإشارة إلى أن وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسه النائبة سهير عبد الحميد، انطلق الي محافظة بورسعيد لمتابعة تقييم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظة بورسعيد بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الاسرة.

وتفقد الوفد مستشفي ٣٠ يونيو “بحر البقر سابقا” جنوب بورسعيد، للوقوف علي مدي جدوي الخدمة المقدمه للمواطنين، ومتابعة وتقييم الخدمة المقدمة للمواطنين .