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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /707912/الموافقة-على-34-طلب-تقنين-جديد-للأراضي-ببني-سويف

دوت الخليج

وتم خلال الاجتماع قبول عدد 2 تظلم والموافقة على 34 طلب تقنين جديد ،ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى اليوم"إلى 3793 طلباً،في حين وصل إجمالي العقود المحررة إلى 2189 عقدا موزعا (1658عقود مباني+531عقد زراعة )،وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

اجتماع اللجنة العليا للبت فى أملاك الدولة

وحضور الاجتماع، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والعقيد عيد محمود نائب المستشار العسكري للمحافظة، ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ومسؤولي الاستثمار ورؤساء المدن والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

تطوير 11 حضانة أهلية ضمن المشروع القومي لتنمية الطفولة

وفي سياق أخر عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعا بمسئولي مشروع تطوير حضانات الجمعيات الأهلية ضمن المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمي الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، وكريم على ممثل البرنامج القومي، ورامي الأباصيري مدير إدارة الأسرة بتضامن بني سويف.

تحسين مستوى الخدمات الحيوية

وفي بداية الاجتماع البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة وتطوير دور الحضانات الذي أطلقته الوزارة، والذي يأتي ضمن جهود الدولة المصرية المستمرة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال تحسين مستوى وجودة الخدمات الحيوية التي تتماشى مع حياتهم اليومية واحتياجاتهم الأساسية، لاسيما وأن المشروع الذي ترعاه القيادة السياسية، يهدف لأن تصبح الحضانات مواقع حضارية مجهزة بالأثاث ومختلف الأدوات والمستلزمات التعليمية اللازمة لخلق أجيال واعية ومدربة على التقنيات التكنولوجية الحديثة.

جهود مؤسسات المجتمع المدني المتنوعة

وأشاد المحافظ، بجهود مؤسسات المجتمع المدني المتنوعة ، ومنها مؤسسة ساويرس للتنمية في دعم جهود وخطط الدولة التي تهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري ، وخاصة في القرى من خلال دعمها بعدد من الخدمات وتوفير حياة كريمة للأسر بهدف خلق طفل سليم ومعاف ودعمه بالإمكانيات التعليمية والتربوية في بيئة آمنة وصحية ، وذلك يدعم النشاط الواسع للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

تطوير 11 حضانة تابعة للجمعيات الأهلية

وناقش غنيم، الإجراءات المطلوبة للبدء في تنفيذ المشروع على أرض المحافظة بالتعاون مع وزارة التضامن وجمعية ساويرس للتنمية ، والذي يهدف لتطوير 11 حضانة تابعة للجمعيات الأهلية وتحويلها لحضانات نموذجية مطورة ، وذلك لتحقيق لدعم مستوى الخدمات بالكفاءة المطلوبة في مختلف المناطق ، ويهدف المشروع بالتوازي مع التطوير تقنين أوضاعها ، وهو من ضمن المحاور التي تعمل عليها المبادرة ، حيث تعمل أيضا المبادرة عل