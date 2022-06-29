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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /707938/البنك-الاهلى-المصرى-يشكف-تفاصيل-الاستعلام-عن-الحوالات-الخارجية-أونلاين

أعلن البنك الاهلى المصرى عن إمكانية الاستعلام عن الحوالات الخارجية أونلاين، دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنك الاهلى المصرى المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويقدم دوت الخليج بالخطوات تفاصيل الاستعلام عن الحوالات الخارجية.

البنك الاهلى المصرى خدمة الانترنت البنكية يمكن الاستعلام عن الحوالات الخارجية من البنك الاهلى المصرى من خلال الخطوات التالية: - أدخل على موقع البنك الاهلى المصرى. - اختيار قائمة الخدمات الذاتية. - اختيار الاستفسار على الحوالات الإلكترونية الواردة من الخارج. - إضافة رقم الحوالة. - حدد البلد، والجهة المُرسِلة. - إضافة رقم الحوالة. - أضف رمز الحماية، يظهر لك على الشاشة. - الضغط على كلمة استعلام للتعرف على معلومات عن الحوالة. البنك الاهلى المصرى جدير بالذكر أن خدمات البنك الاهلى المصرى الإلكترونية تساعد في توفيرالوقت والجهد وتسمح بالاستمتاع بسرعة الحصول على المعلومات المالية المتاحة بسهولة ويسر دون الحاجة إلى الذهاب للفرع، ويتم الاستعلام عن الحوالات الإلكترونية في دقائق، بالإضافة إلى مختلف الخدمات المختلفة التى يوفرها البنك.

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