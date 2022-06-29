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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /707936/البنك-التجاري-الدولي-CIB-وأكسا-للتأمين-مصر-يوقعان-اتفاقية-تأمين-بنكي-لمدة-5-سنوات

لإتاحة خطط التأمينات العامة في فروع البنك..

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – وشركة أكسا للتأمين مصرعن توقيع اتفاقية تعاون مدتها 5 سنوات تتيح للشركة تقديم منتجات التأمينات العامة في 139 فرع من فروع البنك كمرحلة أولى، مع استهداف تقديمها في جميع الفروع خلال عام 2023.

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تأتي هذه الاتفاقية لدعم الشراكة القوية والممتدة التي تجمع بين مجموعة شركات أكسا في مصر والبنك التجاري الدولي، حيث سبق لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر التوقيع على اتفاقية شراكة حصرية للتأمين البنكي مدتها عشر سنوات مع البنك، تقوم الشركة بموجبها بتقديم منتجات ووثائق تأمينات الحياة والادخار والتأمين الطبي لعملاء البنك، بينما تتيح هذه الاتفاقية لشركة أكسا للتأمين الاستفادة من المكانة المتميزة والتواجد الواسع للبنك التجاري الدولي في السوق المصري، مما يساعد المؤسستين على توفير أفضل الحلول المصرفية والتأمينية للعملاء في شتى أنحاء الجمهورية.

ومن خلال اتفاقية التعاون للتأمين البنكي الجديدة، ستقدم أكسا مجموعة من منتجاتها التأمينية لعملاء البنك التجاري الدولي، والتي تشمل التأمينات العامة كالتأمين على السيارات، والممتلكات والتأمين ضد الحوادث. وتتيح المنتجات والوثائق للعميل إمكانية الاختيار بين خطط Safe Home لحماية المنزل، وSafe Business لحماية أماكن العمل والأصول التجارية والإنتاجية، وAuto Go، وAuto Highline كخطط لتأمين السيارات.

وفي هذا السياق، أعرب أيمن قنديل، العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر ورئيس مجلس الإدارة لشركة أكسا للتأمين مصر، عن فخره بعقد اتفاقية التعاون للتأمين البنكي الجديدة مع البنك التجاري الدولي، وعن ثقته التامة أن هذه الشراكة ستساعد البنك على الوصول لقاعدة عملاء أكبر عن طريق توفير شتى التغطيات من خلال جميع فروعه، مما يتماشى مع استراتيجية أكسا التي تسعى دائمًا لتوفير جميع التغطيات التأمينية التي تلبي احتياجات العملاء، ومن ثمّ يستطيع عملاء البنك حاليًا التأمين على كل ما يهمهم في زيارة واحدة.

وفي سياق متصل، صرح أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، أن هذه الشراكة قائمة على نقاط قوة المؤسستين، حيث إن بموجبها تتعاون مجموعة أكسا وهي واحدة من أكبر شركات التأمين في العالم مع أكبر بنك قطاع خاص في مصر، كما أنها شراكة مبنية على أرضية مشتركة من المرجعيات والقيم التي تلاقت لخدمة العملاء المشتركين، بالإضافة إلى أنها تهدف لتقديم كافة الخدمات المالية التي قد يحتاجها العملاء في مكان واحد مما يسهل عليهم إدارة كافة شئونهم المالية.

وختم الرئيس التنفيذي تصريحه معربًا عن سعادته بالثقة الواضحة من مجموعة أكسا في الاقتصاد المصري، والاستثمارات الملحوظة التي قامت بها الشركة في مصر على مدار السنوات الخمس الماضية، وأيضًا عن تطلعه إلى مزيد من هذه الإنجازات في المستقبل.

جدير بالذكر أن الإطلاق الرسمي لتلك الشراكة هو بمثابة اتفاق على الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية والعمل على تحسين الحلول المبتكرة، كما أنها سوف تتيح لعملاء التجزئة المصرفية والعملاء من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على أفضل الحلول التأمينية سواء منتجات التأمين على الحياة أو التأمين العام من خلال 139 فرع تابعين لـ CIB. لمعرفة المزيد، اتصل بـ 16677، أو قم بزيارة أحد فروع CIB، كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على: www.cibeg.com.

نبذة عن البنك التجاري الدولي - مصر

تأسس البنك التجاري الدولي – مصر عام 1975 وهو حاليًا أكبر بنك تابع للقطاع الخاص في مصر. ويضم فريق العمل بالبنك أكثر من 6500 موظف من أكفأ خبراء القطاع المصرفي الذين يعكفون على تحقيق أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها حصول العملاء على تجربة مصرفية لا مثيل لها عبر تطوير الحلول المالية الابتكارية وتطبيقات تحليل البيانات سعيًا للارتقاء بمعايير وجودة الخدمة المقدمة وفقًا لاحتياجات كل عميل. كما يقوم البنك بتقديم باقة متميزة من المنتجات والخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات الكبرى والشركات بمختلف أحجامها على مدار الساعة، وذلك من خلال شبكة فروع تربو على 200 فرعًا في أنحاء الجمهورية، إلى جانب مجموعة عالية الكفاءة من الحلول الرقمية ومنصات الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

وينفرد البنك بمكانة رائدة في السوق المصري بفضل قوة علامته التجارية إلى جانب حصوله على لقب الأفضل أداءً بين البنوك العاملة في مصر والشريك المفضل لأكثر من 500 مؤسسة عاملة في السوق، فضلًا عن حصوله على جائزة "أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم" لعامي 2018 و2020 من جلوبال فاينانس وجائزة "أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم" لعام 2017 من مؤسسة يورومني "Euromoney". وقد تم اختيار البنك كأول مؤسسة بالشرق الأوسط يتم إدراجها في مناهج معهد القيادة التابع لكلية لندن للأعمال "London Business School".

البنك التجاري الدولي (CIB) وأكسا للتأمين مصر يوقعان اتفاقية تأمين بنكي لمدة 5 سنوات

وفي عام 2021، قامت مؤسسة بلومبرج العالمية بإدراج البنك في مؤشر المساواة بين الجنسين (GEI)، ليصبح بذلك أول مؤسسة عربية وأفريقية تنضم لذلك المؤشر الذي يضم 380 مؤسسة عاملة في 11 قطاعًا مختلفًا من 44 دولة حول العالم.

لمزيد من المعلومات حول المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك التجاري الدولي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني cibeg.com.