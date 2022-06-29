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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /707935/لتنظيف-النيل-ودعم-الاقتصاد-الدوار-سيمكس-وفيري-نايل-يوقعان-برتوكول-تعاون

أعلنت شركة سيمكس، عن تعاونها مع مبادرة فيري نايل لتنظيف نهر النيل من خلال جمع وإعادة تدوير المخلفات الصلبة والتخلص من المخلفات الغير قابلة لإعادة التدوير في أفران الأسمنت بمصنع أسمنت أسيوط..

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دعم الاقتصاد الدوار والحفاظ على نهر النيل

تهدف هذه الشراكة إلى دعم الاقتصاد الدوار والحفاظ على نهر النيل، ودعم مجتمع الصيادين في جزيرة قرصاية من خلال زيادة فرص العمل في الجمع، والفرز، وورشة إعادة التدوير، بالإضافة إلى الوصول إلى "صفر نفايات" إلى المدافن الصحية، و يهدف البروتوكول أيضاً إلى رفع الوعي لتعديل السلوكيات تجاه نهر النيل.

الاقتصاد الأخضر

و لكونها شركة عالمية داعمة للاقتصاد الأخضر والاستدامة بالإضافة إلى دورها الفعال في المسؤولية المجتمعية، تبحث سيمكس دائمًا من خلال استراتيجياتها "المستقبل يبدأ الآن" و"التأثير المجتمعي" عن فرص للاستثمار ودعم المشروعات التي تهدف إلى غد أفضل.

و استضاف رئيس سيمكس مصر والإمارات، كارلوس جونزالز والرئيس التنفيذي لشركة بسيطة - صاحبة مبادرة فيري نايل - ألبان دي مينونفيل، في حدث كبير مطل على النيل، لتوقيع البروتوكول

وحضر الحفل إدواردو فراجوسو ملحق الشؤون التجارية والتعاون الدولي بسفارة المكسيك والممثل عن معالي السيد أكتافيو تريب سفير المكسيك في مصر، و أحمد أمير الملحق الدبلوماسي بإدارة البيئة والتنمية المستدامة نائباً عن معالي السفير محمد نصر رئيس قطاع البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، و الدكتور خالد الفرا – مستشار وزيرة البيئة لإدارة المخلفات الصلبة.