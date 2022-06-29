جمارك مطار سوهاج تحبط تهريب كمية من زيوت ومستلزمات السجائر والشيش

جدة - نرمين السيد - تمكنت إدارة جمارك مطار سوهاج الدولى برئاسة عاطف عبدالشافى مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من زيوت ومستلزمات السجائر الشيش الالكترونية وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة طيران إير كايرو، اشتبه ناصر أبو ضوية رئيس قسم الأمن الجمركى واحمد سامح الشريف مأمور جمرك تفتيش الركاب فى الراكب "ع. ع" مصرى الجنسية. وبسؤاله عما اذا كان يحمل بضائع أو أشياء ممنوعة أو محظورة أو تستحق رسوم جمركية أجاب بالنفى. وبتمرير حقائبه على جهاز X_RAY، بمعرفة ناصر أبو الوفا مأمور الفحص وحسن على أبوالفتوح مدير ادارة الفحص بالأشعة تلاحظ وجود أجسام معتمة وأشياء متماثلة. وتم تشكيل لجنة جمركية من محمود الضبع وأحمد سامح ومحمود أبو المواهب رئيس الوردية لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 60 زجاجة زيت سجائر إلكترونية و480 قطعة من مستلزمات الشيش الإلكترونية بين طيات الملابس داخل حقائبه. قرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط للراكب رقم 18 لسنة 2022. يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركى.

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