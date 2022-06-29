مدبولى يصل الجزائر لإطلاق الدورة الثامنة من اللجنة المشتركة العليا للتعاون

جدة - نرمين السيد - وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مساء اليوم الأربعاء، إلى الجزائر، فى زيارة عمل، تستمر على مدار يومين، لإطلاق الدورة الثامنة للجنة المشتركة العليا المصرية-الجزائرية للتعاون.





وكان رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبدالرحمن فى استقبال مدبولى لدى وصوله مطار هوارى بومدين الجزائرى الدولى برفقة عدد من أعضاء حكومتى البلدين.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولى إلى "مقام الشهيد"، بالجزائر العاصمة، لوضع إكليل من الزهور تكريما لأرواح الشهداء، ليجرى بعدها محادثات منفردة مع نظيره الجزائرى، وتتوسع، عقب ذلك، لتشمل أعضاء الحكومتين، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم.

وغدا الخميس، سيفتتح رئيسا حكومتى البلدين منتدى رجال الأعمال المصرى الجزائرى.

وقبيل اختتام الزيارة، من المقرر أن يستقبل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، غدا، رئيس الوزراء مصطفى مدبولى برفقة نظيره الجزائرى لإطلاعه على نتائج أعمال اللجنة المشتركة.

وتبحث اللجنة المصرية-الجزائرية الثامنة توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين بهدف تعزيز الشراكة فى القطاعات الاستراتيجية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجارى من أجل الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أوسع، تجسيدا للإرادة الراسخة لقيادتى الدولتين، وهو ما يعبّران عنه فى لقاءاتهما واتصالاتهما المنتظمة.

يذكر أن اللجنة الثامنة بين البلدين تنعقد لأول مرة منذ انعقاد الدورة السابعة لها فى عام 2014 والتى تم خلالها التوقيع على 17 مذكرة تفاهم بين البلدين، شملت العديد من القطاعات.