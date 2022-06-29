عاجل.. غدا الخميس أول أيام ذى الحجة وعيد الأضحى السبت 9 يوليو

جدة - نرمين السيد - أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، أن غدا الخميس هو أول أيام شهر ذى الحجة والسبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك، حسبما ذكرت شبكة أخبار السعودية على تويتر وقنا العربية.





ويعتمد العالم الإسلامى على رؤية المملكة العربية السعودية لهلال عيد الأضحى المبارك، حيث تعتبر الدولة الوحيدة المنوط بها رؤية الهلال، إذ تتحمل مسؤولية بدء مناسك الحج على أراضيها، وما يرتبط به من مناسك مقدسة كوقفة حجاج بيت الله فى عرفات.

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