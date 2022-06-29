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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 05:55 مساءً - محمد السيد - /707924/صوروفد-صحة-النواب-يتفقد-وحدة-طب-اسرة-عثمان-بن-عفان-ويستمع-لشكاوي-المواطنين

قام وفد لجنه الصحه بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد بتفقد وحدة طب اسرة عثمان بن عفان بمنطقة الزهور بمحافظة بورسعيد لمتابعه وتقييم تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل .

صور…وفد صحة النواب يتفقد وحدة طب اسرة عثمان بن عفان ويستمع لشكاوي المواطنين دوت الخليج واستقبلت الدكتورة سعاد الطحان مدير وحدة طب اسرة عثمان بن عفان وفد لجنه الصحة واصطحبت الوفد في جوله تفقديه للوحدة الصحية التي تتكون من طابقين اعداد طب الاسرة وتنظيم الاسرة ومتابعه الحوامل والطوارىء وقسم عزل وقسم التحاليل . واستمع اعضاء الوفد لشكاوى المواطنين والعراقيل التي تواجههم للعمل علي حلها داخل وحدات طب الاسرة لتقييم ومتابعه تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل . وانطلق وفد برلماني من لجنه الصحه بمجلس النواب برئاسه النائبة سهير عبد الحميد الي محافظة بورسعيد لمنابعه تقييم تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل لمحافظة بورسعيد بعدد من المستشفيات والوحدات الصحيه ومراكز طب الاسرة. وقام الوفد بزيارة مستشفي ٣٠ يونيو بحر البقر سابقا جنوب بورسعيد للوقوف علي مدي جدوي الخدمه المقدمه للمواطنين ومتابعه وتقييم الخدمه المقدمه للمواطنين وكذلك وحدة طب اسرة الجوهرة بمنطقه الزهور محافظة بورسعيد . ويضم الوفد برئاسة الدكتورة سهير عبد الحميد والنائبة الدكتورة عبلة الالفي والنائبة امنيه رجب والنائب مكرم رضوان والنائب محمود العزب والنائبة سمر سالم وانضم النائب احمد فرغلي نائب بورسعيد للوفد .

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