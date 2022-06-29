انت الان تتابع تفاصيل خبر ابن موت.. راح يدافع عن أخته جوزها قتله بسبب سيجارة بودر|فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 05:55 مساءً - محمد السيد - /707922/ابن-موت-راح-يدافع-عن-أخته-جوزها-قتله-بسبب-سيجارة-بودرفيديو

«أخويا راح يدافع عن أخته فجوزها غزه في قلبه بالمطواة».. تلك الكلمات بدأت بها شقيقة الشاب أدهم الذي قتله زوج شقيقته في منطقة بولاق دكرور بالجيزة، لتروي لـ دوت الخليج تفاصيل تلك الجريمة البشعة.

مشاجرة زوجية بسبب المخدرات

فتقول شقيقة الضحية:" أختى وجوزها بيتخانقوا وبيقولها هاتيلي سيجارة بودر، وهو مدمن مخدرات وعاطل عن العمل ، وبيتخانقوا دايما بسبب المخدرات دي، وبيطلب منها دايما تشتريله المخدرات وسجاير البودر، ودايما بيضربها بسبب ده ، وعلطول في خناقات".

قتل شقيقها

وأضافت: "أخويا راح يشوف أخته بتتخانق ليه مع جوزها وهو عنده 17 سنة بس وسواق توك توك، ولما لقي جوزها بيتخانق معاها قاله ليه بتعمل كده قاله بس يلا بدل ما أقتلك، وفعلا نفذ كلامه ونقره بالمطواة في قلبهقدام الناس ومحدش قدر يدافع عنه منهم، ولما أمه شافته كده رفع التيشيرت وقاله بصي غزني إزاى أنا هموت ياما، فردت عليه قالتله دي عرزة واحدة وهترجع تاني، فقالها أنا ابن موت وهموت، وفعلا ملحقناش أخويا ومات".

صراخ وعويل

وأكدت:" تحول المكان لصراخ على موت أدهم أخويا الصغير اللى كان بيصرف على أخته المتجوزه واللى بيقدره عليه ربنا بيدهولها، مرة 30 جنيه مرة أكتر على حسب رزقه بالتوك توك، وكان بيرفض إنها تنزل تشتغل للإنفاق على أسرتها، وكان حنين علينا كلنا وغلبان".

وطالبت شقيقة المجني عليه:" أنا عايزه حق أخويا يا اقتله والله اقتله وأنا مش باقية على حاجة، هو مدمن مخدرات ومكنش بيشتغل وأخويا بيساعدهم، ومات على صدر أمه، ونطبق شرع ربنا فيها بالقصاص منه، وأنا جوزى مات من 8 سنين مقتول وسابلي عيلين وعايزه حق أدهم أخويا ومعاقبة المتهم في أسرع وقت".

مقتل طفلة في مشاجرة

وعلى جانب أخر لقيت طالبة مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري، خلال مرورها في الشارع لشراء طعام أثناء نشوب مشاجرة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، فيما تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط طرفي المشاجرة.

بلاغ بالواقعة

وتلقى الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود جثة فتاة وسط الشارع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طالبة في منتصف العقد الثاني من عمرها مصابة بطلق ناري وبعمل التحريات وسؤال أهلية المتوفاة أفادوا بأنه أثناء خروج المجني عليها لشراء بعض الطعام تصادف مرورها بالشارع الذي كان يتشاجر به بعض الأشخاص بالأسلحة النارية وزجاجات المياه الغازية وخلال ذلك لقيت مصرعها بطلق ناري من المشاجرة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف طرفي المشاجرة وضبطهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.