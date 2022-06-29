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/707921/حمدين-صباحي-للإخوان-إذا-رغبتم-في-الاشتراك-في-الحوار-الوطني-فعليكم-أولا-الاعتراف-بشرعية-رئيس-الجمهورية-ودستور-٢٠١٤--والاعتراف-بشرعيه-السلطة-التي-يطلبون-الحوار-في-ظلها

05:31 م - الأربعاء 29 يونيو 2022

علق حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، على مطالب عدد من المنتمين لجماعة الإخوان بالمشاركة في الحوار الوطني الذي دعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

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وقال "صباحي"، في تصريحات متلفزة، إنه من المفترض في هذه الحالة أن يكون هناك إقرار واضح منهم بشرعية السلطة التي يطلبون الحوار في ظلها، لأن هذا الحوار يتم تحت رعاية رئيس الجمهورية، وهذا كان طلب المشاركين في الحوار، إضافة إلى إعلانهم الالتزام بدستور 2014.

وتابع: إذا كان من الإخوان من يرى أنه يلتزم بالشرعية والدستور والسلطة المتواجدة، فيتقدم، ولا داعي لاستبقا النتائج في هذه الحالة.

تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني

وكانت إدارة الحوار الوطنى قد أعلنت عن تشكيل مجلس الأمناء حيث ضم عدد كبير من ممثلى المجتمع، ومنهم ويأتي هذا التشكيل ليعبر عن المشاركة الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن المصري. وسوف تتم دعوة مجلس الأمناء لاجتماعه الأول خلال أيام قليلة. وضم التشكيل أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، وأميرة صابر، عضو مجلس النواب، وجمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، وجودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ،ريهام باهي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، وسمير مرقص، الباحث والكاتب السياسي ،طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عبدالعظيم حماد، الكاتب الصحفي.

وضم أيضا عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي، وعمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وفاطمة السيد أحمد، الكاتبة الصحفية، الدكتورة/ فاطمة خفاجي، منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي، كمال زايد، رجل الأعمال الدكتورة/ مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، محمد سلماوي، الأديب والكاتب الصحفي.

كما ضم الدكتور/ محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. الدكتور/ محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة ونجاد البرعي، المحامي الحقوقي، هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة.