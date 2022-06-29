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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 05:55 مساءً - محمد السيد - /707920/النائب-علاء-مصطفى-ثورة-30-يونيو-كانت-بمثابة-استرداد-للدولة-المصرية

أكد النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة استرداد للدولة المصرية بعدما حاولت جماعة الإخوان السيطرة على الدولة واختطافها.

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بداية حقيقة لعملية التنمية الشاملة

وأضاف مصطفي، أن جموع الشعب المصري خرجت في الثلاثين من يونيو بشكل سلمي وحضاري للتعبير عن رفضهم المطلق لهذه الجماعة التي أدخلت البلاد في نفق مطلق، موضحا أن القوات المسلحة المصرية والشرطة استجابت لإرادة الشعب، وعادت مصر ثانية إلى أحضان شعبها لينعم بعودة الأمن والأمان والاستقرار مرة أخري.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن ثورة 30 ينونيو كنت بداية حقيقة لعملية التنمية الشاملة للارتقاء بكافة مناحي الحياة وبداية للنهضة الحضارية والمعمارية والصناعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، حيث استطاعت الدولة المصرية بإنشاء العديد من المصانع والمدن الصناعية بالإضافة إلي استصلاح ملايين من الأفدنة الزراعية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن، كما أن الدولة شهدت طفرة غير مسبوقة بالصادرات المصرية وتجديد البنية التحتية من طرق ومياه وكهرباء.