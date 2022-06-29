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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 05:55 مساءً - محمد السيد - /707919/محمد-الدابي--شمس-30-يونيو-اشرقت-واعادت-الوطن-والهويه-المصريه-من-جماعات-الظلام

تحمل أمانة الوطن قائد عظيم حقق الاستقرار والانجازات..

تقدم النائب محمد سعيد الدابي ، وكيل لجنه الاعلام والثقافيه والسياحه بمجلس الشيوخ ، بالتهنئة الي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والي القوات المسلحه والشرطه المصريه ، بمناسبة الذكرى التاسعه لثورة 30 يونيو ، مؤكداً بأنها ستظل خالدة تحمي مكتسبات الشعب ، بعد أن أرادت جماعات الظلام اختطاف الوطن.

دوت الخليج

محمد الدابي : شمس 30 يونيو اشرقت واعادت الوطن والهويه المصريه من جماعات الظلام

واضاف محمد الدابي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن شمس 30 يونيو اشرقت لتعلن عن الشخصية المصرية الثابتة الراسخه وتعيد الهويه المصريه ، وتحمل أمانة الوطن قائد عظيم هو الرئيس السيسي ، الذي أراد الحفاظ علي وطنه ، وعلي عزة بلاده وحققت مصر معه قفزات طويلة إلى الأمام محققة إنجازات عظيمة تليق بمكانة وتاريخ مصر.

واضاف عضو الشيوخ بأن ثورة ٣٠ يونيو جسدت ملحمة شعبية قادها الشعب المصري ضد قوي الظلام و التطرف حتي استعاد الوطن هويته وكشفت حجم المؤامرة التى كان يتم الترتيب لها على يد تيارات العنف لعزل مصر.

وتقدم الدابي بالشكر الي القيادة السياسية والقوات المسلحه والشرطه المصريه ، الذين كانوا حاجز وحائط صد حمي الوطن في ثورة تصحيح المسار ثورة 30 يونيو ، وقدم التضحيات لتعود الريادة المصريه ، ويستمر عطاؤة ابد الدهر.