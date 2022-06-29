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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 05:55 مساءً - محمد السيد - /707918/الناتو-يدعو-فنلندا-والسويد-للانضمام-للحلف

ذكر بيان نشرته قمة حلف الناتو الذي ينعقد فى العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الأربعاء، بأن الحلف دعا لكل من السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

دوت الخليج

الناتو: ضم فنلندا والسويد سيزيد قوة الحلف

وأضاف البيان :" ضم فنلندا والسويد سيجعل الحلفاء أكثر أمنا، وسيزيد من قوة حلف شمال الأطلسي وسيزيد من أمن منطقة أوروبا و الأطلسي".

وتابع البيان، أن الحلف وافق على مفهوم استراتيجي جديد

الناتو: تمثل تهديد للحلف

وكان أمين حلف الناتو، قد صرح فى وقت سابق بأن روسيا باتت تمثل تهديد مباشر لأمن الحلفاء" كما تعهد حلف شمال الأطلسي بتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا كما وافق على حزمة دعم تهدف تحديث قطاع الدفاع الأوكراني.

الناتو: الصين تشكل تحدي لنا

وتعليقا على موقف حلف الناتو من الصين قال الأمين العام لحلف الناتو أن :”الصين لا تشكل خصما للحلف، إلا انها تشكل تحديات لقيامنا ومصلحتنا وأمننا”.

وفى سياق متصل علق نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ربابكوف على انضمام فنلندا والسويد إلي الحلف قائلا إن :" روسيا تنظر إلى الموافقة على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي بصورة سلبية ".

ويذكر أنه بعد أن شنت روسيا العملية العسكرية فى أوكرانيا دفعت كل من فنلندا والسويد بتقديم طلب للانضمام إلى حلف الناتو على خلفية العملية الروسية وهذا المطلب لقى بمعارضة شديدة من قبل روسيا واثار حفيظة تركيا التي ابدت اعتراض على انضمام فنلندا والسويد تحت مظلة الحلف، متهما إيهما بدعم وإيواء عناصر تتبع حزب العمال الكردستاني وهو ما تصنفهم تركيا على أنهم جماعة إرهابية، إلا أنه شهدت إنفراجة خلال قمة حلف الناتو التي انعقدت فى العاصمة الإسبانية فى مدريد فى ازمة انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو حيث تراجعت تركيا عن موقفها وتم توقيع مذاكرة تفاهم بين فنلندا والسويد وتركيا للموافقة على إنضمام للناتو وفي مقابل الموافقة التركية طالبت تركيا فى وقت سابق من اليوم من كل من فنلندا والسويد بتسليم 33 شخصا إلى تركيا للاشتباه تورطهم فى قضايا الإرهاب