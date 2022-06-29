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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 05:55 مساءً - محمد السيد - /707917/صور-وفد-صحة-النواب-يتفقد-مركز-طب-اسرة-الجوهرة-بحي-الزهور

دوت الخليج

صور …وفد صحة النواب يتفقد مركز طب اسرة الجوهرة بحي الزهور

واستقبلت الدكتورة مني الخضري مديرة مركز وحدة الجوهرة وفد لجنه الصحة واصطحبت الوفد في جوله تفقديه للوحدة الصحية حيث يتكون المبني من ٤ ادوار تشمل اقسام البشري والاسنان ومعمل تحاليل طبيه وقسم خاص للاشعه وعيادات طب اسرة ونساء واطفال وغرفه رسم قلب .

وانطلق وفد برلماني من لجنه الصحه بمجلس النواب برئاسه النائبة سهير عبد الحميد الي محافظة بورسعيد لمنابعه تقييم تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل لمحافظة بورسعيد بعدد من المستشفيات والوحدات الصحيه ومراكز طب الاسرة.

وقام الوفد بزيارة مستشفي ٣٠ يونيو بحر البقر سابقا جنوب بورسعيد للوقوف علي مدي جدوي الخدمه المقدمه للمواطنين ومتابعه وتقييم الخدمه المقدمه للمواطنين .

ويضم الوفد برئاسة الدكتورة سهير عبد الحميد والنائبة الدكتورة عبلة الالفي والنائبة امنيه رجب والنائب مكرم رضوان والنائب محمود العزب والنائبة سمر سالم وانضم النائب احمد فرغلي نائب بورسعيد للوفد .

تجدر الإشارة إلى أن وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسه النائبة سهير عبد الحميد، انطلق الي محافظة بورسعيد لمتابعة تقييم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظة بورسعيد بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الاسرة.

وتفقد الوفد مستشفي ٣٠ يونيو “بحر البقر سابقا” جنوب بورسعيد، للوقوف علي مدي جدوي الخدمة المقدمه للمواطنين، ومتابعة وتقييم الخدمة المقدمة للمواطنين .