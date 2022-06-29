انت الان تتابع تفاصيل خبر نفسها تاكل كبدة ونزلت ومرجعتش..مشاجرة تجار مخدرات قتلت الطفلة شيماء في بولاق حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 05:55 مساءً - محمد السيد - /707914/نفسها-تاكل-كبدة-ونزلت-ومرجعتشمشاجرة-تجار-مخدرات-قتلت-الطفلة-شيماء-في-بولاق

واقعة مؤسفة راحت ضحيتها شيماء الطفلة صاحبة الـ 12 عام أثناء إندلاع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من تجار المخدرات بمنطقة بولا أبو الدكرور في الجيزة، تزامنا مع عودتها للمنزل.

تفاصيل تلك الواقعة ترويها خالة الطفلة شيماء لـ دوت الخليج، التي قالت:" شيماء صحيت يوم الواقعة الساعة 1 بالليل، وقالت لوالدتها إنها نفسها تاكل كبدة، فقالتلها بلاش تنزلي الوقت متأخر ، فردت عليها بإنها هتنزل وهتاخد أخوها من ناصية الشارع وترجع بسرعة".

مشاجرة

وأضافت السيدة:" أثناء عودة شيماء بطعامها أندلعت مشاجرة بين تجار مخدرات حضروا من منطقة مصنع الأدوية والترعة بالأسلحة النارية والشماريخ والأسلحة البيضاء، وأثناء ذلك اطلق أحده الرصاص على شيماء في بطنها فسقطت على الأرض وفحاولت القيام وحمل طعامها مرة أخرى ولا تدري بأنها مصابة".

إطلاق الرصاص

وأوضحت أنه عقب قيامها من الأرض أطلق عليها رصاصة أخرى استقرت في رقبتها وخرجت من الخلف، وطلقات في أخرى في وجهها مما أصابها في مقتل، ولم تستطع الخروج من وسط النيران والشماريخ التى يتم إطلاقها، وفي ذلك الوقت قام أحد الشباب بسحبها على الأرض وحملها للذهاب للمستشفى".

واكدت في ذلك الوقت عاد أخيها للمنزل يصرخ واخبرهم عن إصابة شقيقته في المشاجرة، وهرولت الأسرة للشارع تبحث عنها ولم يجدوها، وبعد البحث عنها أخبروهم بان أحد الشباب نقلها لمستشفى خاص بالمنطقة ولكنه رفض استقبالها وأخبره بالتوجه للقصر العيني".

وأضافت أنه في ذلك الوقت ان ابن خالتها وجد الشاب ونقلوا الطفلة للمستشفى وفارقت الحياة، ووالدتها حاولت الانتحار بزجاجة بعد عدم إيجادها لطفلتها، بسبب أن شيماء تمثل كل شىء لوالديها لعدم قدرتهما على الحديث وهى تقوم بكل شىء لهم، وإنه ماتت بسبب خناقة تجار مخدرات.

وطالبت خالة الطفلة بالقصاص من المتهمين مرتكبي الواقعة والمشاركين في تلك المشاجرة والقضاء على كل تجار المخدرات بالمنطقة التى نشبت فيها المشاجرة، وراحت ضحيتها طفله في عمر الزهور.

بداية الوقعة

ولقيت طالبة مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري، خلال مرورها في الشارع لشراء طعام أثناء نشوب مشاجرة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، فيما تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط طرفي المشاجرة.

بلاغ بالواقعة

وتلقى الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود جثة فتاة وسط الشارع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طالبة في منتصف العقد الثاني من عمرها مصابة بطلق ناري وبعمل التحريات وسؤال أهلية المتوفاة أفادوا بأنه أثناء خروج المجني عليها لشراء بعض الطعام تصادف مرورها بالشارع الذي كان يتشاجر به بعض الأشخاص بالأسلحة النارية وزجاجات المياه الغازية وخلال ذلك لقيت مصرعها بطلق ناري من المشاجرة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف طرفي المشاجرة وضبطهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.