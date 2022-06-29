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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 05:55 مساءً - محمد السيد - /707911/النائب-خالد-مصطفى-ثورة-30-يونيو انتصار-لإرادة-المصريين-وأرست-قواعد-الجمهورية-الجديدة

هنأ النائب خالد مصطفى عبد الوهاب، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو. قائلا: إنها ستظل الثورة الشعبية المصرية الأكبر في التاريخ، وذات دلالات هامة للغاية على كافة المستويات السياسية والوطنية.

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هزيمة قاسية للإرهاب

ولفت مصطفى، في تصريحات للمحريين البرلمانيين اليوم، أن ثورة 30 يونيو، هزيمة قاسية للإرهاب، ليس في مصر وحدها ولكن في المنطقة برمتها. فانتفاضة المصريين ونزولهم بالملايين للشوارع، عكس آنذاك قلقا متزايدًا على مصير الدولة المصرية، من أن يحكمها حفنة من الإرهابيين ويدفعونها لأجندة مغايرة لتاريخها.

أرست قواعد الجمهورية الجديدة

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أنه في مناسبة التهنئة بثورة 30 يونيو يشرفنا تذكر ملايين المصريين الحال التي كانت عليها مصر قبل 9 سنوات واليوم، تحت قيادة الرئيس السيسي، فقد كانت أنذاك دولة مدمرة ومضطربة، أما اليوم، فهى تنعم وبعد نجاح ثورة 30 يونيو، باستقرار كبير وحالة غير مسبوقة من الأمن والتنمية الشاملة وأرست قواعد الجمهورية الجديدة .

فتحية للقيادة السياسية، وللقوات المسلحة التي حمت ثورة 30 يونيو ومطالبها المشروعة بدولة لا يحكمها إرهابيين وإخوان. مشددا: أن ثورة 30 يونيو، ستظل درسا سياسيا هامًا تتدارسه الأجيال وتتعلم مما حدث، وتتوقف بالتحليل الدقيق للأسباب الجوهرية، التي دفعت ملايين المصريين للنزول للشوارع وطلب الأمن.