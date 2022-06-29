انت الان تتابع تفاصيل خبر «للنهوض بها وتحسين حياة المواطنين».. البرلمان يحتضن محافظات القناة فى زياراته الميدانية مع ذكرى 30 يونيو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 05:55 مساءً - محمد السيد - /707907/للنهوض-بها-وتحسين-حياة-المواطنين-البرلمان-يحتضن-محافظات-القناة-فى-زياراته-الميدانية-مع-ذكرى-30-يونيو

يحتفي المصريون، غدا الخميس، بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، التي أصبحت رمزا للعزة والكرامة وسطرت عهدا جديدا للبناء والتنمية في كافة ربوع الدولة، تلك الثورة التي أنقذت الشعب من مصير مجهول علي يد جماعة الإخوان الإرهابية.

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ثورة 30 يونيو، لم تنس يوما أحد أهدافها ومبادئها التي قامت من أجلها وهي العمل على تحسين حياة للمواطنين من خلال العمل على بناء وتنمية الدولة ككل، حيث لم تغفل الدولة عمل تنمية شاملة في كافة المحافظات ولاسيما محافظات القناة.

وعلى خطى القيادة السياسية، صار البرلمان، حيث جعل من زياراته الميدانية طريقا لتحقيق نتائج مثمرة على أرض الواقع بعمل زيارات ميدانية لمحافظات القناة وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يوينو.

الزيارات الميدانية من أقوي الأدوات الرقابية

كانت البداية الخميس الماضي، حيث قامت لجنة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمود حسين، بعمل زيارة ميدانية لمحافظة الإسماعيلية، لتفقد عدد من مراكز الشباب بالمحافظة والبحث عن حلول لكافة المشكلات من أجل تحقيق الصالح العام للمواطينن.

رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أكد أن الزيارات الميدانية للجان البرلمان تعد واحدة من أقوي الأدوات الرقابية للمجلس، موضحا أن اللجنة تسعى لتعظيم استدامة التمويل لمراكز الشباب والأندية لمواجهة المشكلات المالية.

الزيارات الميدانية تتحقق نتائج مثمرة

ومن جانبه، أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، إن مراكز الشباب التي تم تنفيذها في المحافظة كانت ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من أجل تحقيق تأثير إيجابي على حياة المواطنين، موضحا أن الزيارات الميدانية للبرلمان تكون مثمرة وتحل العديد من المشكلات.

مشروعات النواب تشهد حفل تسليم تراخيص وتصنيف مؤقته لاصحاب المشروعات الصغيرة ببورسعيد

الزيارة الميدانية كانت من نصيب محافظة بور سعيد، حيث انطلق وفد من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لتفقد عدد من المناطق الصناعية وحل المشكلات التي تواجه الصناع وصغار المستثمرين.

وخلال الزيارة شهد الوفد، تسليم شيكات الإقراض المباشر من المحافظة لعدد من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنها مشروعات (ورش حدادة - مخبز إفرنجى - توريد مواد غذائية)، إلى جانب تسليم شهادات التصنيف والترخيص المؤقت لعدظ من المشروعات والنشاطات، منها (تجهيز المأكولات - معارض موبيليا).

وواصل الوفد زياراته، حيث تفقد اليوم، المنطقة الصناعية بقرية البياضية بمحافظة الإسماعيلية، حيث استعرض أصحاب المصانع المشكلات التى تواجههم، وتتعلق أغلبها بصعوبة الحصول على التراخيص اللازمة من المحليات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب توصيل المرافق.

ومن جانبه، أكد النائب محمد كمال مرعى، أن الطريق مفتوح أمام من يريد التصدير، لافتا إلى أن قانون تنمية المشروعات يتضمن مواد تسمح لكافة الأنشطة بالقطاع غير الرسمى بالحصول على رخصة تشغيل نشاط لمدة 5 سنوات من جهاز تنمية المشروعات، موضحا أن تلك الرخصة لا يمكن إلغائها بأى حال من الأحوال إلا رب فى حالة الإضرار بالبيئة والصحة العامة.

وفد صحة النواب يزور مستشفيات بور سعيد لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل

و لمتابعة تقييم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظة بورسعيد بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الاسرة، انطلق وفد من لجنة الصحة برئاسة النائبة سهير عبدالحميد، صباح اليوم للمحافظة، وذلك للوقوف علي مدي جدوي الخدمة المقدمة للمواطنين، ومتابعة وتقييم الخدمة المقدمة للمواطنين .

ومن ناحيته، أكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة شهدت تغيرا جذريا في منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بعد تطبيق التأمين الصحي الشامل، معربا عن فخره بكون بورسعيد كانت نقطة الانطلاق لهذه المنظومة العملاقة، التي قضت على مشكلات استمرت لأعوام في المنظومة الصحية، وحقق تطورا صحيا يليق بالمواطن.