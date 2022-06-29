لمدة شهرين فقط.. قرار جديد من وزير التموين لأصحاب البطاقات

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، قرارًا وزاريًا يقضى بإعفاء أصحاب البطاقات ‏التموينية من فروق الأسعار لمن يتقدم من تلقاء نفسه بخصم الأفراد الزائدة على بطاقة الدعم، مشيرًا إلى أن مدة ‏السماح بخصم الأفراد الزائدة من بطاقة الدعم وإعفاء أصحاب ‏البطاقات التموينية من فروق الأسعار هى شهرين.





وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، أن هذه ‏الإجراءات تأتى للتسهيل على المواطنين لتقنين عمليات صرف الخبز ‏والسلع للمواطنين، مشيرًا إلى أن عدد البطاقات التموينية تصل إلى 23 مليون بطاقة ‏يستفيد منها 64 مليون مواطن منها خبز وسلع تموينية، وما يقارب ‏الــ 71 مليون مواطن مستفيدون من الخبز. وأكد معاون الوزير، أن قيمة ‏دعم الدولة للخبز وصلت إلى الـــ 5.5 مليار جنيها شهريًا بعد ارتفاع ‏أسعار القمح عالميًا وارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج، مشيرًا إلى أن قيمة ‏دعم السلع التموينية وصلت إلى الــ 3 مليار جنيها شهريًا بعد ارتفاع ‏أسعار السلع والزيوت عالميًا ودعم الدولة له حتى يصل للمواطن ‏على بطاقة الدعم بسعر يناسب الجميع.‏

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