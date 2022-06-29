الرعاية الصحية: مكافأة استثنائية للعاملين بالمنشآت المعتمدة حديثًا

جدة - نرمين السيد - وأعرب الدكتور أحمد السبكى، عن خالص تمنياته بأن تشهد الفترة القادمة مزيد من الإنجازات والإنجازات التى تُبنى على هذه الثورة العظيمة، مما يسهم فى استعادة ثقة الشعب المصرى فى دولته العظيمة، وكذلك ترسيخ مكانة مصر عالميًا بين جميع دول العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهرى لمجلس إدارة الهيئة، رقم (52)، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل ورسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية، لضمان استمرارية أداء دور الهيئة فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وكل المتعاملين بجودة عالمية، وكذلك دعم الاحترافية فى إدارة وقيادة الرعاية الصحية.

ووجه الدكتور أحمد السبكى، خالص التهنئة لجميع أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وكل العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يعيده الله عليهم وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليُمن والبركات.

وأعلن الدكتور أحمد السبكى، عن اعتماد 4 منشآت صحية جديدة تابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، وهم (مستشفى دار صحة المرأة "النساء والولادة التخصصى سابقًا"، إضافة إلى وحدتى طب أسرة "بحر البقر الجديدة، والجرابعة"، وكذلك مركز طب أسرة بلال بن رباح).

ووافق مجلس إدارة الهيئة، على صرف مكافأة استثنائية للعاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة الحاصلة على درجة الاعتماد حديثًا، نظير جهودهم المتميزة فى الوصول لهذا الإنجاز، والحصول على درجة الاعتماد والجودة وفقًا للمعايير القومية المعترف بها دوليا من منظمة الإسكوا العالمية.

ولفت الدكتور أحمد السبكى، إلى أن إجمالى المنشآت الصحية التابعة للهيئة والحاصلة على درجة الاعتماد القومى المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية بلغ عددها 40 منشآة صحية حتى الآن، منها 38 منشآة ببورسعيد، إضافة إلى مستشفى طيبة التخصصى بالأقصر، ومستشفى شرم الشيخ الدولى بجنوب سيناء، كما لفت إلى كسر حاجز 170 منشآة مسجلة ومعتمدة.

واستعرضت الدكتورة فاتن عبدالعزيز، ممثل نقابة الصيادلة بمجلس إدارة الهيئة، مقترح متكامل لإنشاء مركز الدواء بالمقر الرئيسى للهيئة، ومراكز تابعة له بالفروع والمستشفيات بمحافظات التأمين الصحى الشامل، ويضم وحدة لليقظة الدوائية، مشيرة إلى أنه سيختص بالحد من الأثار العكسية وتفاعلات الدواء وتقييمها عن طريق الإبلاغ عن الآثار العكسية للدواء سواء الواردة من المستشفى أو المريض أو ذويه، إضافة إلى نشر الأبحاث على المستوى المحلى "المستشفيات"، كما استعرضت مقترح آلية عمل تلك الوحدات بما يضمن التنسيق بينها وبين هيئة الدواء المصرية.

وقرر مجلس إدارة الهيئة، تشكيل لجنة لاتخاذ الخطوات التنفيذية نحو إنشاء مركز الدواء الرئيسى والمراكز الفرعية ووحدات اليقظة الدوائية التابعة له، وكذلك اختيار الرؤساء الأكفاء لإدارة تلك المراكز والوحدات طبقًا لمعايير اختيار رؤساء الأقسام والوحدات الفنية المتخصصة، وذلك بعد استيفاء جميع الملاحظات الفنية الواردة من ممثل نقابة الصيادلة بالمقترح السالف ذِكره.

وكلف الدكتور أحمد السبكى، الإدارة التنفيذية بإعداد تقرير شهرى عن أعمال لجنة الإمداد والتموين الدوائى بالهيئة، لافتًا إلى أهمية تنظيم برامج تدريبية للمقرر انضمامهم للعمل بمركز الدواء الرئيسى والمراكز الفرعية والوحدات التابعة له بعد إنشائها للقيام بالمهام المنوطة إليهم بكفاءة عالية، والتى تختص بإعداد ومراجعة قواعد البيانات الخاصة بالأدوية وتحديثها بشكل مستمر مع هيئة الدواء المصرية، ولتصبح أداة تنسيقية لإبلاغ هيئة الدواء المصرية عن أية مضاعفات أو أعراض جانبية مسجلة للأدوية التى يتم تداولها داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية.

وناقش اجتماع مجلس الإدارة، موقف تحصيل المطالبات بمحافظتى الأقصر والإسماعيلية، حيث وجه الدكتور أحمد السبكى، بتشكيل لجنة خلال أسبوعين من تاريخه، ويترأسها الدكتور فريد محرم خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادى للهيئة، تضم كافة المقترحات وتحديد المسئوليات لكل جهة سواء داخل الهيئة أو خارجها لتيسير تحصيل المطالبات.

وكلف الدكتور أحمد السبكى، الإدارة التنفيذية بإنشاء وحدة مركزية برئاسة الهيئة تختص بالإشراف على متابعة إصدار المطالبات بجميع المستشفيات داخل قطاع الرعاية الصحية والعلاجية، وما يماثلها فى المحافظات، وشدد على توثيق كافة التعليمات التى تسهم فى استيفاء الهيئة حقوقها من تحصيل المطالبات، وموجهًا بعرض تقرير شهرى عن الموقف المالى وموقف التحصيل يشمل مصفوفة موضح بها كافة التحديات لإصدار وتحصيل المطالبات لدراستها والعمل على حلها.

وثمَّن السبكى، خطاب الشكر الذى أرسله السيد أوكا هيروشى سفير دولة اليابان للحكومة المصرية وهيئة الرعاية الصحية، مشيدًا بالدور الذى تقوم به هيئة الرعاية الصحية فى تطوير الرعاية الصحية وإعادة صياغة المشهد الصحى فى مصر، وذلك بعد جولته الأخيرة لمجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، 9 يونيو الجارى.

واستعرضت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض والمشرف العام على التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة، خلال الاجتماع، دراسة متكاملة لآلية عمل مدارس التمريض بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، تتضمن الخطة المستقبلية لاحتياجات ضم عدد من مدارس التمريض إلى هيئة الرعاية الصحية، والعمل على تطويرها، من حيث البنية التحتية بما يتوافق مع مستوى معاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق المنظومة، مما يسهم فى إتاحة المزيد من الفرص التعليمية الفنية، فى إطار السعى لتغطية احتياجات المنشآت الصحية التابعة للهيئة من الأطقم التمريضية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمنظومة التأمين الصحى الشامل تدريجيًا، خاصة مع توسع المنظومة وامتدادها إلى كافة محافظات الجمهورية مستقبليًا.

ووجه الدكتور أحمد السبكى، بإعداد مقترح متكامل شامل كافة الجوانب القانونية والمالية، بالإضافة إلى الجوانب الفنية التى تم إعدادها لضم تلك المدارس، للعرض على مجلس الإدارة فى الاجتماع القادم.

ووافق مجلس إدارة الهيئة، على مقترح صرف مكافأة سنوية لأعضاء هيئة التدريس بمعاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وذلك بالتوازى مع إعداد لائحة فنية ومالية لهم.

واستعرض الدكتور إيهاب هيكل، ممثل نقابة أطباء الأسنان بمجلس إدارة الهيئة، خطة مشروع الترويج لخدمات طب الأسنان وعمليات التجميل بها للأجانب والسائحين فى إطار مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية (نرعاك فى مصر)، موضحًا مقومات السياحة العلاجية، والمنتجعات العلاجية وفقًا لترتيب الاتحاد الدولى للمنتجعات، ومشيرًا إلى أهمية إنشاء مركز متميز للهيئة لتقديم خدمات السياحة العلاجية، وتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، إضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية بين العميل ومقدم الخدمات السياحية ومقدم الخدمة الصحية.

وكلف الدكتور أحمد السبكى، الإدارة التنفيذية للهيئة باختيار عناصر العمل ذات الخبرة والمؤهلة لوضع خطة تنفيذية لتنشيط العمل بمشروع (نرعاك فى مصر)، وكذلك وضع الخطوات التنفيذية لها وفقًا للمستهدف منها، مشددًا على أهمية الاستفادة من إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية لتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية بها، ومؤكدًا على أهمية عقد الشراكات العربية والدولية للوصول إلى القدرة التنافسية بهذا المجال، وتحقيق استراتيجية الهيئة الرامية إلى وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.

واطلع مجلس إدارة الهيئة، خلال الاجتماع، على تسجيل العلامة التجارية (نرعاك فى مصر)، كأول علامة مسجلة تمتلكها الهيئة لمشروعها للسياحة العلاجية، وهو ما يحقق الرواج والانفراد للعلامة التجارية (نرعاك فى مصر) محليًا وإقليميًا ودوليًا، حيث يسهم تسجيل هذه العلامة التجارية فى خلق هوية مستقلة لمشروع السياحة العلاجية، بما يروج لمستوى الخدمة الطبية العلاجية والفندقية المتميزة التى تقدمها الهيئة من خلال منشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، إضافة إلى خلق المصداقية لدى المنتفعين ومتلقى الخدمة الطبية، بما يحقق رضاءهم عن مستوى الخدمة الطبية المتميزة والتى تضاهى مستويات الجودة العالمية.

واستعرض الاجتماع، خطة تطوير وتجهيز المقر الإقليمى للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات إقليم القناة، شامل مقر فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك تمهيدًا لتشغيله طبقًا للبرنامج الوظيفى المخصص له وفقًا لتقديرات الإدارة التنفيذية بالهيئة، كما وافق مجلس إدارة الهيئة على إنشاء مقر فرعى للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى إطار بدء التشغيل التجريبى للمنظومة بالمحافظة.

عُقِد الاجتماع، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وبحضور الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى السادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتور حسين خيرى، نقيب عام الأطباء، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور سامى سعد، نقيب عام العلاج الطبيعى.

إضافة إلى الدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادى لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.

وكذلك الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور جمال رطبة المستشار المالى والمشرف العام على الإدارة العامة للشئون المالية بالهيئة، وذلك بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر.