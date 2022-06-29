محافظ الفيوم يوجه بإعداد خطة عمل محددة لتنفيذ مبادرة «لتسكنوا إليها»

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، مدير عام منطقة الوعظ للتنسيق مع مدير مديرية الأوقاف ورئيس منطقة الفيوم الأزهرية بإعداد خطة عمل محددة لتنفيذ مبادرة (لتسكنوا إليها) من خلال برنامج زمنى توعوى بنطاق الوحدات المحلية بالقرى والأحياء ومجالس المدن.





جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع القيادات الدينية من رجال الأزهر الشريف والأوقاف بالمحافظة لتعزيز سبل التعاون المشترك فى التوعية بكافة القضايا المجتمعية والأسرية، ونشر المنهج الوسطى لتعاليم الإسلام، وكافة أوجه الدعوة والنصح والإرشاد.

وقال الأنصارى إنه سيتم إطلاق بدء الفعاليات من ديوان عام المحافظة بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى والجهات ذات الصلة، مؤكدًا ضرورة التكاتف والتشبيك وتوحيد الجهود بين مسئولى مديرية الأوقاف، ومنطقة الفيوم الأزهرية، ومنطقة الوعظ للتوعية بمخاطر الجريمة.

كما أكد على ضرورة نشر صحيح الدين الوسطى المستنير ومحاربة الأفكار الهدامة باستخدام كافة وسائل الاتصال الحديثة، وبخطط علمية مدروسة على أطر منهجية، لافتا إلى أهمية الدور المحورى لرجال الدين فى نشر التوعية وتثقيف الشباب، للحفاظ على سلامة المجتمع وتحقيق الاستقرار والوفاق الأسرى.

من جهته، استعرض مدير مديرية الأوقاف الشيخ محمد العش، خطة المديرية فى تغطية المساجد بالأئمة والوعاظ، لإلقاء الخطب والندوات المتعلقة بالقضايا المجتمعية والأسرية، (كحرمة الدماء) وغيرها من القضايا الحياتية، كما استعرض مشروع النشاط الصيفى بالمساجد لتحفيظ القرآن الكريم، وعقد الندوات الدينية لرفع الوعى لدى المواطنين.

ومن جانبه، أشار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية الشيخ محمود حسانين إلى خطة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى التوسع فى افتتاح أروقة لتحفيظ الأطفال القرآن الكريم من سن 5 سنوات وتعليمهم العلوم الشرعية بكافة المحافظات من خلال نخبة من المحفظين لحماية النشء من الأفكار الهدامة، مشيرا إلى أنه تم افتتاح 14 رواقا بمختلف مراكز المحافظة؛ بهدف مجابهة تيارات التطرف والإلحاد والعنف.

وبدوره، استعرض مدير عام منطقة وعظ الفيوم الشيخ عمر عبدالتواب، آليات عمل وأهداف مبادرة (لتسكنوا إليها) التى أطلقها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف لمواجهة غلاء المهور وارتفاع تكلفة الزواج والمغالاة، والتيسير على الشباب المقبل على الزواج والاقتصار على الضروريات، لحماية الأسرة والشباب والتخفيف عن كاهلهم.