جدة - نرمين السيد - احتفلت القوات المسلحة، اليوم الأربعاء، بعيد قوات الدفاع الجوى، والذى يوافق الذكرى 52 لبناء حائط الصواريخ فى الثلاثين من يونيو عام 1970م والذى اتخذ عيدا لقوات الدفاع الجوى.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى عيدها الـ52.. فيلم قوات الدفاع الجوى حماة السماء وحصن البناء (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.