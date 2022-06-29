بمناسبة 30 يونيو.. انضمام عدد من الشركات لمبادرة «كلنا واحد»

تأتى المبادرة فى إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
واستمرت فعاليات تلك المبادرة على مدار 22 مرحلة والتى من المقرر أن تستمر فعالياتها حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لعام 2022م، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو فقد أطلقت وزارة الداخلية فعالية يوم 30/6/2022 بمشاركة عدداً من كبرى الشركات والكيانات التجارية وسلاسل المواد الغذائية لتقديم منتجاتها للمواطنين خلال تلك الفعالية بخصومات خاصة وأقل من مثيلاتها بالأسواق.
ونظراً لما تشهده فعاليات مبادرة كلنا واحد من إقبال للمواطنين وكانت محل إشادة لما تقدمه من منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، فقد حرصت عددا من الشركات وسلاسل المواد الغذائية على الانضمام والمشاركة فى فعالية 30 يونيو ليصبح إجمالى الكيانات المشاركة فى الفعالية (عدد 22 كيان صناعى وتجارى بإجمالى عدد 543 منفذا - عدد 27 مول تجارى- عدد 59 سلسلة مواد غذائية ومطاعم بإجمالى عدد 376 محلا).
هذا إلى جانب استمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد)حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لعام 2022م بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (1002) فرع على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام، وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (من هنا).
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