محافظ بنى سويف: تطوير 11 حضانة أهلية ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اجتماعا بمسؤولى مشروع تطوير حضانات الجمعيات الأهلية ضمن المشروع القومى لتنمية الطفولة المبكرة والذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات.





جاء ذلك فى حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، وكريم على ممثل البرنامج القومى، ورامى الأباصيرى مدير إدارة الأسرة بتضامن بنى سويف



وأثنى محافظ بنى سويف على جهود مؤسسات المجتمع المدنى المتنوعة فى دعم جهود وخطط الدولة التى تهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، وخصوصا فى القرى من خلال دعمها بعدد من الخدمات وتوفير حياة كريمة للأسر بهدف خلق طفل سليم ومعاف ودعمه بالإمكانيات التعليمية والتربوية فى بيئة آمنة وصحية، وذلك يدعم النشاط الواسع للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ناقش المحافظ الإجراءات المطلوبة للبدء فى تنفيذ المشروع على أرض المحافظة بالتعاون مع وزارة التضامن، والذى يهدف لتطوير 11 حضانة تابعة للجمعيات الأهلية وتحويلها لحضانات نموذجية مطورة، وذلك لتحقيق لدعم مستوى الخدمات بالكفاءة المطلوبة فى مختلف المناطق، ويهدف المشروع بالتوازى مع التطوير تقنين أوضاعها، وهو من ضمن المحاور التى تعمل عليها المبادرة، حيث تعمل أيضا المبادرة على انشاء حضانات جديدة تحت اشراف التضامن



وفيما يتعلق بإنشاء الحضانات الجديدة، وجه المحافظ بإنهاء اجراءات تخصيص الأراضى اللازمة للمشروع فى إطار الاجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن، مشددا على أهمية المضى قدما فى هذا المشروع المهم، وأنه سيتابع الموضوع بشكل شخصى، موجها نائب المحافظ " بلال حبش" بمتابعة مستجدات المشروع أولا بأول وتذليل العقبات التى تواجه "إن وجدت" ورفع تقرير دورى بهذا الشأن.

فيما أوضح رامى الأباصيرى "مدير إدارة الأسرة بالتضامن" أن البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة يعد أحد مشروعات الوزارة التى تهدف لتمتع الأطفال من الفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات بخدمات تربوية وتعليمية وصحية بجودة عالية، حيث تعمل الوزارة بالشراكة مع المؤسسات الخاصة والجمعيات الأهلية على تقديم خدمات مميزة للتعليم قبل المدرسى وفقًا لمعايير الجودة المحلية والدولية التى تؤدى للنمو العقلى والوجدانى والنفسى السليم للأطفال، مؤكدا المتابعة المستمرة لوكيل وزارة التضامن "أمل حسن" لمجريات وتفاصيل المشروع.

وأشار كريم على، ممثل البرنامج بالوزارة، أن الهدف من هذا اللقاء اطلاع المحافظ على مستجدات الموقف التنفيذى للإجراءات التحضيرية لتنفيذ المشروع بالمحافظة، معربا عن تقديره الكبير لتوجيهات المحافظ وحرصه الكبير على توفير أوجه الدعم المتنوعة لتسريع وتيرة الأعمال، مشيرا إلى أن المستهدف بالمحافظة تطوير 11 حضانة من خلال توفير أثاث لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة لمرحلة الطفولة المبكرة وتدعيمها بوسائل تعليمية وألعاب ترفيهية، فضلًا عن رفع قدرات الميسرات ومجالس إدارات الجمعيات ومديرى الحضانات وكوادر مديرية التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى حملات توعية لأولياء أمور الأطفال لجميع المستجدات والتغذية السليمة، وذلك بجانب خطة لإنشاء حضانات جديدة نموذجية.