الأوقاف: الانتهاء من الاختبار التحريرى لشغل وظائف أئمة ومدرسين وخطباء مساجد

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن انتهاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ من التقييم الإلكترونى لـ9 آلاف و618 متقدما، من المتقدمين لشغل 1000 وظيفة مدرس وإمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف.





وقال وزير الأوقاف، فى بيان اليوم، إن الامتحانات الإلكترونية أجريت بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز خلال الفترة من 5 إلى 23 يونيو الجارى، وذلك من إجمالى 13 ألفا و96 متقدما توافرت فيهم شروط القبول جاءت مستنداتهم مطابقة للمطلوب والتأهل لمرحلة التقييم الإلكترونى.

وأكد وزير الأوقاف أن التعاون الوثيق بين وزارة الأوقاف والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كان له أثر كبير فى نجاح هذه الامتحانات التى تمت بنزاهة وشفافية شهد بها الممتحنون أنفسهم، وأنه جار التنسيق مع الجهاز للمرحلة الثانية "المقابلة الشفوية"، نظرا لما تتطلبه وظيفة الإمام من ملكات خاصة قائمة على المشافهة، ولا سيما ما يتصل بقراءة القرآن الكريم والأداء الخطابى الصوتى والسمات الشخصية المؤهلة للتواصل الجيد مع المجتمع.

وشدد الوزير على أن أعمال التقييم الإلكترونى تهدف إلى تأمين عملية تقييم المتقدمين ضد أى تدخل بشرى على الإطلاق، وقياس حقيقى لقدرات ومهارات ومعارف المتقدمين، سواء بالشأن العام أو فى مجال التخصص، وذلك فى إطار تحقيق أكبر قدر ممكن من النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

جدير بالذكر أن الجهاز أنشأ المركز استنادا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص فى التوظف والتدريب والترقى، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإدارى للدولة، إلى جانب ضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب، وأيضا ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة.

وحرص الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على أن تكون المنظومة الإلكترونية مميكنة بالكامل وبمنأى عن أى تدخل بشرى، مع مراعاة مطابقتها للمعايير العالمية فى التقييم، وذلك بدءا بالتقديم على بوابة الوظائف الحكومية مرورا بدخول المتقدم للتقييم وانتهاء بظهور النتيجة على ذات منصة التقديم، مشيرا إلى أن الجهاز قام بإعداد بنوك الأسئلة التى تحتوى على عشرات الآلاف من الأسئلة ويتم تحديثها باستمرار فى العديد من المحاور منها: الجدارات السلوكية، اللغات وتشمل اللغة العربية، واحدى اللغات الاجنبية مثل اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلى، والمعلومات العامة، بالإضافة إلى التخصص، وذلك من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين من أساتذة الجامعات.

وتتويجا لهذه الجهود حصل المركز على الاعتماد الدولى من الرخصة الدولية لقيادة الأعمال الممثل الإقليمى لجامعة ميزورى الأمريكية، مؤكدا أن المنظومة خضعت للتحقق من كفاءتها محليا ودوليا، وتم استخدامها فى تقييم موظفى عدد من الجهات الحكومية، منها وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية والتموين والنقل ومحافظات الإسماعيلية والدقهلية والوادى الجديد، كما استقبل المركز وفودا من اللجنة الإفريقية لمراجعة النظراء ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا"، والتى أوصت بتعميم هذه التجربة على الدول الأعضاء بها.