وزير التنمية المحلية يفتتح معرض «أيادى مصر» ببولندا (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح محمود شعراوى وزير التنمية المحلية معرض منصة "أيادى مصر" بالجناح المصرى فى المنتدى الحضرى العالمىWUF11 فى دورته الحادية عشرة والذى يعقد فى مدينة (كاتوفيتشى) بدولة بولندا.





وأكد شعراوى، أن الجناح المصرى بالمنتدى هو الأكبر بوصف مصر هى الدولة المضيفة للمنتدى الحضرى العالمى القادم فى دورته الثانية عشر بمدينة القاهرة، مشيرا إلى أن الجناح المصرى بالمنتدى حظى بحفاوة وحضور كبير من كبار الشخصيات المشاركة فى فعاليات المنتدى وحاز على إعجاب وتقدير كل المشاركين، حيث تضمن الجناح المصرى عرضا لمنصة "أيادى مصر" التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتمكين المرأة المصرية من تسويق منتجاتها اليدوية والتراثية والحرفية والتى تتميز بها المدن المصرية عبر منصة إلكترونية يمكن من خلالها الوصول الى الاسواق الدولية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن منصة "أيادى مصر"حققت العديد من المكاسب والانجازات بما يتعلق بترويج المنتجات المصرية وتدريب العاملين وتنظيم ورش عمل وإنشاء مجموعات اتصال ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة أن يكون للمنصة حضور فى المنتديات والمعارض والأسواق الدولية، وأن تدعم المنصة بقوة الحرف اليدوية والتراثية والحرفية المنتشرة فى القرى بالمحافظات المصرية، لافتا الى أن المبادرة قد قامت بالفعل بالمشاركة من قبل فى معرض المدن الأفريقية بمدينة كيسومو الكينية على هامش فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية مما جعلها تحقق نجاحا كبيرا على الساحة العربية والإفريقية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن التسويق الإلكترونى من خلال المنصة يساهم بشكل كبى فى الترويج لهذه الحرف ومنتجاتها وتحسين دخل الأسر، معربا عن تقديره الكبير لمشاركة المنصة فى هذا المعرض الهام حيث تم عرض العديد من المنتجات اليدوية والتراثية بالتعاون مع شركة أسواق مصر، مشيرا الى أن الوفود المشاركة فى معرض المنتدى الحضرى العالمى أشادوا بالجناح المصرى والذى يعد من أفضل الأجنحة من حيث تنوع المعروض، وأبدوا إعجابهم الشديد بمنصة أيادى مصر للترويج للمنتجات التراثية واليدوية والحرفية للمرأة المصرية.

شارك فى اعمال افتتاح المعرض اسلام مأمون المدير التنفيذى لشركة اى اسواق مصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.